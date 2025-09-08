'पंजाब के हौसले को सलाम', मनप्रीत सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को समर्पित की भारत की हॉकी एशिया कप जीत

भारतीय हॉकी टीम के स्टार प्लेयर मनप्रीत सिंह ने एशिया कप जीत को बाढ़ प्रभावित पंजाब के लोगों को समर्पित किया. उन्होंने पंजाब की हिम्मत को सलाम भी किया. 33 वर्षीय ओलंपियन के लिए यह महज़ लंबे समय से खिताब का इंतज़ार ख़त्म करने की बात नहीं थी, बल्कि राज्य के सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक झेल रहे लोगों के साथ एकजुटता जताने का संदेश भी था.

भारत ने 7 सितंबर को बिहार के राजगीर में खेले गए फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर आठ साल बाद एशिया कप जीता. सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल किया, दिलप्रीत सिंह ने दो गोल दागे और अमित रोहिदास ने स्कोर को पूरा किया. इस जीत से भारत ने अपना चौथा एशियाई खिताब हासिल किया और 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधा प्रवेश भी पा लिया. मिथापुर (जालंधर) के रहने वाले मनप्रीत सिंह ने इस सफलता को अपने बाढ़ प्रभावित गृह राज्य पंजाब को समर्पित किया.

𝑫𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆 𝒄𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂! 🔥



Winners of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 ✅

Qualified for the FIH Hockey World Cup 2026 ✅#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/z6qFMuWd26 — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मनप्रीत ने कहा, "हम सभी ने जो गोल्ड मेडल जीता है, वह उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने मुश्किलों में फंसे लोगों की मदद की. हम यह मेडल और जीत उन्हें समर्पित करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि पूरी टीम उनके साथ खड़ी है."

उनके साथ उपकप्तान हार्दिक सिंह ने भी पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाई. उन्होंने कहा, "हमारे राज्य की स्थिति बहुत गंभीर है. लोग अपने घर बहते हुए देख चुके हैं और अब उनके पास सोने के लिए छत तक नहीं है. यह जीत उन्हीं के लिए है, उनके भरोसे और उम्मीद के लिए."

बता दें कि पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं. अधिकारियों के मुताबिक भारी जनहानि हुई है और 1.76 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें नष्ट हो चुकी हैं. राहत और बचाव कार्य एनडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं.

