Pro Kabaddi League 2025: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अब कबड्डी के मैदान में दिखाया दम, चौके-छक्के भी मारे, VIDEO

Vaibhav Suryavanshi Pro Kabaddi League 2025: 14 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जहां जाते हैं छा ही जाते हैं. इस बार वो प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 (PKL 12) की ग्रैंड ओपनिंग से पहले शुक्रवार (29 अगस्त) को हॉकी द‍िग्गज धनराज प‍िल्लई, बैडम‍िंटन दिग्गज पुलेला गोपीचंद के साथ पहुंचे थे.

29 अगस्त को तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवाज के बीच पहला मैच विशाखापत्तनम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ. बाकी मैच जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में होंगे. प्लेऑफ के मैचों का शेड्यूल बाद में आएगा.

The legends and future of Indian sports have arrived 🇮🇳#PKL12 couldn’t have asked for a grander start 💥#ProKabaddi #GhusKarMaarenge pic.twitter.com/JSC0y4rFWC — ProKabaddi (@ProKabaddi) August 29, 2025

बहरहाल PKL 12 में वैभव सूर्यवंशी ने परदीप नरवाल से भी मुलाकात की. जो प्रो कबड्डी लीग इतिहास के सबसे सफल रेडर है. परदीप ने 190 मैचों मे 1810 रेड प्वाइंट्स कमाए थे. इस दौरान उन्होंने 88 बार सुपर-10 बनाए.

साथ ही 82 मौकों पर सुपर रेड्स कीं. परदीप ने पीकेएल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद कबड्डी को अलविदा कह दिया था. लेकिन परदीप की वैभव संग मुलाकात का वीडियो खूब चर्चा में है.

Two record-breakers that Bihar is proud of 🔥💗 pic.twitter.com/7EsHchTYOe — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 29, 2025

वहीं वैभव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो कबड्डी के मैदान में चौके छक्के लगाते हुए नजर आए. इस वीडियो को ProKabaddi के आध‍िकार‍िक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया. वहीं वो कबड्डी के दांव पेच भी आजमाते हुए भी नजर आए.

When cricket's next-gen met the Warriorz 🔥



Vaibhav Suryavanshi played cricket & witnessed the Pangebaazi up close ahead of the #PKL12 Grand Opening 👏#ProKabaddi #GhusKarMaarenge @rajasthanroyals pic.twitter.com/gTtQT0K1qs — ProKabaddi (@ProKabaddi) August 29, 2025

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में क्या किया?

ध्यान रहे वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल के 2025 सीजन के ल‍िए राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था. इसके बाद 14 साल के सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 के 7 मैचों में 252 रन बनाए. वैभव आईपीएल के इत‍िहास में महज 35 गेंदों पर शतक जड़कर सबसे कम उम्र के ख‍िलाड़ी बन गए थे. आईपीएल खत्म होने के बाद वैभव ने इंग्लैंड में अंडर 19 क्रिकेट में जलवा दिखाया था. वहां उन्होंने अंडर 19 वनडे सीरीज के 5 मैचों में 355 रन 71 के एवरेज और 174.01 के स्ट्राइक रेट से बनाए.

