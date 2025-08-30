scorecardresearch
 

Feedback

Pro Kabaddi League 2025: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अब कबड्डी के मैदान में दिखाया दम, चौके-छक्के भी मारे, VIDEO

Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन (PKL 12) की ग्रैंड ओपन‍िंग से पहले राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी जलवा बिखेरा. इस दौरान उन्होंने कबड्डी के मैदान में भी अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और चौके-छक्के लगाए.

Advertisement
X
PKL 12: वैभव सूर्यवंशी ने कबड्डी के मैदान में उतरकर जौहर दिखाया और चौके छक्के भी लगाए. (Photo: X/@ProKabaddi )
PKL 12: वैभव सूर्यवंशी ने कबड्डी के मैदान में उतरकर जौहर दिखाया और चौके छक्के भी लगाए. (Photo: X/@ProKabaddi )

Vaibhav Suryavanshi Pro Kabaddi League 2025: 14 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जहां जाते हैं छा ही जाते हैं. इस बार वो प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 (PKL 12) की ग्रैंड ओपनिंग से पहले शुक्रवार (29 अगस्त) को हॉकी द‍िग्गज धनराज प‍िल्लई, बैडम‍िंटन दिग्गज पुलेला गोपीचंद के साथ पहुंचे थे.

29 अगस्त को तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवाज के बीच पहला मैच विशाखापत्तनम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ. बाकी मैच जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में होंगे. प्लेऑफ के मैचों का शेड्यूल बाद में आएगा. 

बहरहाल PKL 12 में वैभव सूर्यवंशी ने परदीप नरवाल से भी मुलाकात की. जो प्रो कबड्डी लीग इतिहास के सबसे सफल रेडर है. परदीप ने 190 मैचों मे 1810 रेड प्वाइंट्स कमाए थे. इस दौरान उन्होंने 88 बार सुपर-10 बनाए.

साथ ही 82 मौकों पर सुपर रेड्स कीं. परदीप ने पीकेएल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद कबड्डी को अलविदा कह दिया था. लेकिन परदीप की वैभव संग मुलाकात का वीडियो खूब चर्चा में है. 

सम्बंधित ख़बरें

Shreekant On Vaibhav
Krishnamachari Srikkanth ने की Vaibhav की वकालत! 
Sanju On Vaibhav
Sanju Samson ने Vaibhav की जमकर तारीफ की! 
Vaibhav Suryavanshi and Sanju samson in IPL 2026
'वैभव की वजह से संजू छोड़ रहे राजस्थान...', टीम इंड‍िया के Ex ओपनर का दावा, VIDEO 
Ishan Kishan
ईशान किशन को मिली इस टीम की कमान... शमी की भी वापसी, वैभव होंगे स्टैंडबाय 
vaibhav suryavanshi ayush mhatre
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका... ये ख‍िलाड़ी बना कप्तान  

वहीं वैभव का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो कबड्डी के मैदान में चौके छक्के लगाते हुए नजर आए. इस वीडियो को ProKabaddi के आध‍िकार‍िक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया. वहीं वो कबड्डी के दांव पेच भी आजमाते हुए भी नजर आए. 

Advertisement

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में क्या किया? 
ध्यान रहे वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल के 2025 सीजन के ल‍िए राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था. इसके बाद 14 साल के सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 के 7 मैचों में 252 रन बनाए. वैभव आईपीएल के इत‍िहास में महज 35 गेंदों पर शतक जड़कर सबसे कम उम्र के ख‍िलाड़ी बन गए थे. आईपीएल खत्म होने के बाद वैभव ने इंग्लैंड में अंडर 19 क्रिकेट में जलवा दिखाया था. वहां उन्होंने अंडर 19 वनडे सीरीज के 5 मैचों में 355 रन 71 के एवरेज और 174.01 के स्ट्राइक रेट से बनाए. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement