Anshul Jubli UFC: क्या है UFC? जिसमें भारत के अंशुल जुबली ने रच दिया इतिहास

India’s Anshul Jubli qualifies for Road to UFC final: यूं तो भारत में इन दिनों T20 क्रिकेट विश्व कप की चर्चा जोरों पर है पर इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबु धाबी में अंतरराष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट्स (MMA) प्रतियोगिता में फाइटर अंशुल जुबली ने भारत का परचम लहराया है. अंशुल ने अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप (UFC) की रोड टू यूएफसी प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया के फाइटर को मात देकर फाइनल में जगह बनाई.

खास बात यह है कि UFC की प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले अंशुल पहले भारतीय हैं. भारत में कुछ लोग MMA और UFC के बारे में जानते हैं पर ज्यादातर लोगों को इसके बार में नहीं पता है. अंशुल ने aajtak.in से बताया कि MMA फाइट बॉक्सिंग, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स से कैसे अलग है. साथ ही उन्होंने सेना में जाने का सपना देखने से MMA फाइटर बनने तक के अपने सफर को साझा किया है.

अंशुल ने UFC की अंतरराष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की लाइट वेट कैटेगरी का सेमीफाइनल मुकाबला जीता. जिसमें उन्होंने साउथ कोरिया के क्यूंग प्यो किम को पस्त कर फाइनल में अपनी जगह बनाई. अब आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये MMA है क्या? इसके जवाब में अंशुल बताते हैं कि MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट, यह सभी कॉम्बैट स्पोर्ट्स (फाइटिंग स्पोर्ट्स) का मिक्स है. आसान शब्दों में कहें तो MMA में बॉक्सिंग, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे जैसे अन्य कॉम्बैट स्पोर्ट्स के दांव-पेच शामिल होते हैं. इसमें बॉक्सिंग की तरह पंच के लिए हाथों का इस्तेमाल और कुश्ती के दांव और किक बॉक्सिंग की तरह पैरों का भी इस्तेमाल होता है.

We've got a banger on our hands between Anshul Jubli & KyeongPyo Kim 🍿



[ #RoadToUFC is LIVE on @UFCFightPass ] pic.twitter.com/jLExCxeGuq