Neeraj Chopra World Championships LIVE: नीरज चोपड़ा ने पकड़ी लय, तीसरा थ्रो 86.37 मीटर का फेंका, अभी भी चौथे नंबर पर

Neeraj Chopra, World Athletics Championships: ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक (Javelin throw) खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में उतरे हैं. यह चैम्पियनशिप अमेरिका के यूजीन में चल रही है.

लाइव अपडेट्स..

नीरज का पहला थ्रो- फाउल

रोहित का पहला थ्रो- 77.96

India vs West Indies Series: पाकिस्तान का ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने उतरेगी टीम इंडिया, शिखर धवन की कप्तानी में होगा धमाल

नीरज का दूसरा थ्रो- 82.39

रोहित का दूसरा थ्रो- 78.05

नीरज का तीसरा थ्रो- 86.37

नीरज को गोल्ड के लिए फाइनल में पूरी ताकत झोंकनी होगी और उन्हें स्वर्ण पर निशाना साधने के लिए अपने भाले को 90 मीटर दूर तक फेंकना होगा. हम यह बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुकाबला ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स (Anderson Peters) से होगा.

नीरज का एंडरसन से मुकाबला

दुनिया के नंबर-1 जेवलिन थ्रोअर एंडरसन क्वालिफाइंग राउंड में 89.91 मीटर दूर तक भाला फेंककर फाइनल में पहुंचे हैं. वह टॉप पर रहे थे. यह करीब करीब 90 मीटर के ही पास है. जबकि दूसरे नंबर पर रहे नीरज ने क्वालिफाइंग राउंड में 88.39 मीटर दूर भाला फेंका था. ऐसे में वर्ल्ड नंबर-4 नीरज को इस फाइनल में एंडरसन को हराने के लिए 90 मीटर की दूरी पर तो भाला फेंकना ही होगा.

भारत की झोली में दो मेडल भी आ सकते हैं

इस मेन्स इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में 34 जेवलिन थ्रोअर में से नीरज चोपड़ा समेत टॉप-12 स्टार प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया. नीरज के अलावा भारत के ही एथलीट रोहित यादव भी ग्रुप बी में मुकाबला करते दिखाई देंगे. ऐसे में नीरज के अलावा रोहित से भी गोल्ड की उम्मीद लगाई जा सकती है. भारत की झोली में दो मेडल भी आ सकते हैं.

हाल ही में एंडरसन ने किया था 93.07 मीटर का थ्रो

एंडरसन पीटर्स इस साल वह बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं. हाल ही में हुई स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज और एंडरसन की टक्कर हुई थी. तब एंडरसन ने ने 90.31 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था. जबकि नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया और सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा था.

इसी साल दोहा डायमंड लीग में तो एंडरसन पीटर्स ने कमाल ही कर दिया. यहां उन्होंने 93.07 मीटर दूर तक भाला फेंक दिया था. एंडरसन इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में डिफेंडिंग चैम्पियन के रूप में उतरे हैं. उन्होंने पिछली बार (2019) 86.89 मीटर दूर थ्रो करते हुए गोल्ड जीता था.

Coming up tomorrow...



7:05am #India time



Olympic Champion Neeraj Chopra & young Rohit Yadav at #WorldAthleticsChamps in #Oregon2022 https://t.co/hrnukRHaPs