Javelin throw event: नीरज चोपड़ा के नाम पर होने जा रहे इवेंट का बदला वेन्यू... पाकिस्तान के अरशद नदीम भी फेंक सकते हैं भाला

नीरज चोपड़ा क्लासिक जैवेलिन थ्रो इवेंट का पहला चरण पर्याप्त रोशनी की कमी के कारण 24 मई को पंचकुला की बजाय बेंगलुरू में कराया जाएगा. पाकिस्तानी ओलंपिक चैम्पियन अरशद नदीम को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अभी तक भागीदारी की पुष्टि नहीं की है.

Neeraj Chopra said he has invited Pakistan's Arshad Nadeem to compete in Bengaluru. (PTI)