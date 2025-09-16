scorecardresearch
 

भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड, आनंदकुमार और कृष शर्मा चमके

भारत ने ग्लोबल स्केटिंग में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. आनंदकुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में गोल्ड मेडल जीता. जबकि कृष शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया.

आनंदकुमार वेलकुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया (Photo: X/SAI Media)
भारत ने ग्लोबल स्केटिंग के मंच पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. आनंदकुमार वेलकुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता. 22 साल के युवा खिलाड़ी ने सीनियर पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में 1:24.924 सेकंड के समय के साथ जीत हासिल की और इस खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन बने.

इससे ठीक एक दिन पहले वेलकुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था. उस रेस में उन्होंने 43.072 सेकेंड का समय बनाकर भारत के लिए पहला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था. 

वहीं, इस ऐतिहासिक शाम में एक और गोल्ड का इजाफा करते हुए कृष शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता. इस तरह भारत ने इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए. 

बता दें कि इस साल की शुरुआत में आनंदकुमार वेलकुमार ने वर्ल्ड गेम्स में चेंग्दू में 1000 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के लिए रोलर स्पोर्ट्स में पहला मैडल जीता था. 2021 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 15 किमी एलिमिनेशन रेस में सिल्वर मेडल जीतकर अपने अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन की झलक दी थी. इसके बाद 2023 में उन्होंने हांग्जो में हुए एशियन गेम्स में भारत को 3000 मीटर टीम रिले में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था. 

आनंदकुमार वेलकुमार की उपलब्धि का महत्व

आनंदकुमार वेलकुमार की लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस ने इस खेल में पारंपरिक रूप से यूरोपियन, लैटिन अमेरिकी और ईस्ट एशियन देशों का वर्चस्व तोड़ा है. उनके इस शानदार प्रदर्शन को भारतीय रोलर स्पोर्ट्स में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है.

भारत का स्केटिंग में नया युग

आनंदकुमार वेलकुमार की उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं हैं, बल्कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल हैं. एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर उन्होंने भारतीय स्केटिंग को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है. उनका प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा.

