'पाकिस्तान के साथ अब हमारा कम्पटीशन नहीं...', हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह ने पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी-खरी, इस खिलाड़ी को बताया अपना रोल मॉडल

भारतीय टीम ने हाल ही में मेन्स हॉकी एशिया कप 2025 अपने नाम किया था. राजगीर में खेले गए फाइनल में भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से पराजित किया. इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली. मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाना है,

हॉकी एशिया कप में भारत की जीत में मिडफील्डर और टीम के उप-कप्तान हार्दिक सिंह का अहम रोल रहा. हार्दिक ने एशिया कप की इनामी राशि के जरिए पंजाब में बाढ़ से प्रभावित एक परिवार की मदद करने का फैसला किया. हार्दिक के इस कदम की खूब तारीफ हुई. हार्दिक 26 सितंबर (शुक्रवार) को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई के मंच पर उपस्थित हुए. हार्दिक सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य लॉस एंजेलिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है.

हार्दिक सिंह ने कहा, 'ये हमारे हॉकी में होता है, जब कोई भी ओलंपिक जाता है, तो वो टैटू बनवाता है. मेरा टारगेट था कि इंडिया के लिए गोल्ड आए और फिर मैं ये सब हो. गोल्ड तो नहीं आया, लेकिन ये बड़ा अचीवमेंट था. मैंने पिछले ओलंपिक के बाद सोचा कि टैटू बनवाना चाहिए.' हार्दिक ने जो टैटू बनवाया है उसमें ओलंपिक के पांच रिंग्स बने हुए हैं. साथ ही ब्रॉन्ज पेरिस ओलंपिक 2024 भी लिखा हुआ है. हार्दिक को पूरा यकीन है कि 2028 के ओलंपिक के बाद उस पर गोल्ड लिखा रहेगा.

Advertisement

भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक सिंह, (Photo: ITG)

हॉकी खेलने के लिए घर छोड़ना होता है: हार्दिक सिंह

हार्दिक सिंह ने बताया, 'बतौर हॉकी प्लेयर हमें उतना रेट नहीं किया जाता है. यदि आपको हॉकी खेलना है तो 11 साल की उम्र में घर छोड़ना होगा और हॉकी हॉस्टल जाना होगा. वहां 8-9 साल खेलना होता है. हमारी जूनियर नेशनल्स होती है, उसमें अच्छा खेलने पर आप जूनियर टीम में जाते हैं. जूनियर टीम में प्रतिस्पर्धा काफी रहती है. दो साल पर जूनियर वर्ल्ड कप होता है, वहां अच्छा खेलने पर आपको सीनियर टीम के लिए कॉल आती है. इसमें ये कभी गारंटी नहीं होता है कि 9 साल बिताने के बाद भी आप ओलंपिक खेलेंगे. ग्यारह साल की उम्र से एक स्किल पर काम करना पड़ता है. 30 साल की उम्र में हॉकी छोड़ने के बाद आपको एक और स्किल पर काम करना होता है.'

हार्दिक सिंह कहते हैं, 'जब मैंने हॉकी शुरू की थी तो मैं ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप से जुड़ी किस्से-कहानियां सुनता था. हमारे गांव (खुसरोपुर) से ओलंपिक के छह मेडल हैं. जब कोई टूर्नामेंट होता है, तो इंडियन टीम के खिलाड़ी आते थे. उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और मैं काफी प्रेरित हुआ.'

हार्दिक सिंह ने आगे कहा, 'मौजूदा समय में यदि आप मेडल जीतते हैं तो जरूर हॉकी में करियर बनाना चाहेंगे. ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को 2-2 करोड़ रुपये मिले. यदि हम एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में मेडल जीतते हैं तो हॉकी इंडिया एसोसिएशन की ओर से पैसे मिलते हैं. राज्य सरकारें भी पैसे देती हैं. राजगीर में जो टूर्नामेंट हुआ, वहां से भी पैसे मिले.'

Advertisement

इस दिग्गज को अपना रोल मॉडल मानते हैं हार्दिक

हार्दिक सिंह ने पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह को लेकर कहा, 'मेरे रोल मॉडल सरदार सिंह थे. 2010-11 में भारतीय हॉकी टीम का जब जिक्र होता था तो सरदार भाई का नाम जरूर लिया जाता था. उस समय उनका जलवा देखने को मिलता था. उन्हें 2014 के वर्ल्ड कप में टीवी पर देखा. मेरे मन में हमेशा ये चलता रहता था कि उनके साथ खेलूं, ड्रेसिंग रूम शेयर करूं. जब मैं टीम में आया तो उन्होंने हॉकी छोड़ दी थी. तब 8 नंबर वलाी जर्सी उपलब्ध थी और मैंने सोचा ये लूं. इसके लिए मुझे सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. उसके बाद मेरी उनसे बात हुई. उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई आठ नंबर वाली जर्सी पहन सकता है तो वो तू ही है.'

ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की ओर से दो ब्रॉन्ज जीत चुके हैं हार्दिक सिंह, (Photo: ITG)

हार्दिक सिंह ने आगे बताया, 'जब हमने 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप जीता तो परिवर्तन शुरू हुआ. उस बैच के ज्यादातर खिलाड़ी सीनियर टीम में आ गए थे. उस समय हॉकी इंडिया लीग भी चल रही थी. इंटरनेशनल एथलीट्स भी हमारे जैसे होते हैं. ये सबकुछ ट्रांजिशन के बारे में है. आप पुरानी चीजें कितनी जल्दी भूलकर कितनी जल्दी नॉर्मल गेम खेलते हैं, सबकुछ इसी पर निर्भर करता है. 52 साल बाद ऐसा हुआ है, जब हमने बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीते.'

Advertisement

पाकिस्तान की हॉकी गर्त में चली गई है: हार्दिक

हार्दिक सिंह अंत में कहते हैं, 'अभी पाकिस्तान के खिलाफ हम 99 प्रतिशत मैच जीतेंगे. उनके साथ हमारा हॉकी में भी कम्पटीशन नहीं है. पाकिस्तान की हॉकी टीम गर्त में जा चुकी है. उनके एथलीट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन उनको सुविधाएं अच्छी नहीं मिली है. 2014 में वो आखिरी बार हमसे मैच जीते थे. उसके बाद हम उनसे मैच नहीं हारे. जो हॉकी ने हमें दिया है, वो कोई गेम नहीं दे सकता है. जब 2021 में ओलंपिक में मेडल आय तो सारे देश में खुशी की लहर थी.'

27 साल के हार्दिक सिंह ने भारतीय हॉकी टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अब तक 164 मुकाबले खेलकर 12 गोल किए है. हार्दिक टोक्यो ओलंपिक (2020) और पेरिस ओलंपिक (2024) में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का पार्ट रह चुके हैं.

---- समाप्त ----