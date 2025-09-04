scorecardresearch
 

Feedback

एश‍िया कप में भारत हारते-हारते बचा, मनदीप सिंह ने किया कोरिया के सामने 'खेला', मैच 2-2 से ड्रॉ

एशिया कप हॉकी में भारत और कोरिया का मुकाबला रोमांचक रहा. भारत हारते-हारते बचा और मैच 2-2 से ड्रॉ हो गया. भारतीय टीम के लिए मनदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया और अहम मौके पर गोल दागा. कोरिया ने कड़ी टक्कर दी लेकिन भारतीय टीम ने अंतिम मिनटों में संघर्ष कर बराबरी हासिल की.

Advertisement
X
एश‍िया कप हॉकी में भारत ने कोर‍िया संग ड्रॉ खेला (Photo: X/@TheHockeyIndia)
एश‍िया कप हॉकी में भारत ने कोर‍िया संग ड्रॉ खेला (Photo: X/@TheHockeyIndia)

एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर फोर राउंड के अपने पहले मैच में भारत ने बुधवार को ड‍िफेंड‍िंग चैंपियन कोरिया के खिलाफ कई मौके गंवाए और उसे 2-2 से ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा. 

गेंद पर कब्जा करने और मौकों के मामले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर था लेकिन कोरियाई टीम ने मजबूती से बचाव करते हुए ड्रॉ हासिल किया. दोनों टीमों को एक-एक प्वाइंट मिला. 

हार्दिक सिंह (8वें मिनट) ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई जिसके बाद यांग जिहुन (12वें मिनट) और ह्योनहोंग किम (14वें मिनट) ने लगातार गोल करके कोरिया को मुकाबले में आगे कर दिया. इसके बाद मनदीप सिंह (52वें मिनट) ने अंतिम क्वार्टर में बराबरी हासिल की. 

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Singh
एशिया कप में भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत, जापान को रोमांचक मुकाबले में हराया 
India's Hockey Team's captain Harmanpreet Singh
भारत ने चीन को हराया, कप्तान हरमनप्रीत की हैट्रिक, एशिया कप में टीम का विजयी आगाज 
Pakistan hockey team
पाकिस्तान को भारत में लग रहा 'डर'! हॉकी टीम भेजने से किया इनकार 
pakistan hockey team
बॉर्डर पर टेंशन के बीच PAK हॉकी टीम को भारत आने की क्यों मिली इजाजत? जानें कारण 

मैच भारी बारिश के कारण लगभग 50 मिनट देरी से शुरू हुआ. शुरुआत से ही हार्दिक मिडफील्ड में अपने सटीक ड्रिबल से भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे.  भारत ने दूसरे मिनट में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. भारत को सातवें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन वे कोरियाई रक्षापंक्ति को भेदने में नाकाम रहे. 

Advertisement

लेकिन एक मिनट बाद ही भारत ने हार्दिक के जरिए बढ़त हासिल कर ली. सुखजीत सिंह ने हाफलाइन में हार्दिक को पास दिया जिन्होंने चार-पांच कोरियाई रक्षकों को छकाते हुए गोलकीपर के ऊपर से गेंद को गोल में डालकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी. 

फि‍र भारत के कुछ खराब ड‍िफेंस् ने कोरिया को 12वें मिनट में बराबरी दिला दी. सर्किल के अंदर जुगराज सिंह द्वारा एक कोरियाई खिलाड़ी को जानबूझकर दिया गया धक्का पेनल्टी स्ट्रोक का कारण बना और जिहुन यांग ने इस पर गोल करने में कोई गलती नहीं की. दो मिनट बाद कोरिया ने एक और गोल कर दिया. ह्योनहोंग किम ने अपने पहले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया. 

दूसरे गोल ने भारतीयों को थोड़ा बेचैन कर दिया. भारतीय टीम कुछ बार सर्कल में घुसने में कामयाब रही लेकिन कोरियाई रक्षापंक्ति मजबूत द‍िखाई दी. पहले हाफ तक भारत 1-2 से पीछे था. फिर कोरिया ने खेल स्लो करने की कोशिश की और गेंद पर कब्जा बनाए रखा. भारत को 41वें मिनट में बराबरी का सुनहरा मौका मिला लेकिन मनप्रीत सिंह से मिले पास पर सुखजीत सिंह गोल नहीं कर पाए. 

तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से कुछ सेकंड पहले भारत को अपना चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन हरमनप्रीत के प्रयास को कोरियाई डिफेंस ने बचा लिया. भारत ने चौथे और आखिरी क्वार्टर में लगातार मौके बनाए लेकिन फॉरवर्ड लाइन स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर ही चूक गई और आसान मौके गंवा दिए.  भारत को 49वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन जुगराज की फ्लिक को कोरियाई खिलाड़ी ने रोक दिया.  कोरियाई डिफेंस आखिरकार लगातार दबाव में लड़खड़ा गया जब मनदीप ने सुखजीत की मदद से गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया. भारत ने कुछ सेकंड बाद एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन अमित रोहिदास का शॉट वाइड चला गया. 

Advertisement

भारत ने सीटी बजने तक दबाव बनाए रखा और विजयी गोल की तलाश जारी रखी लेकिन गोल नहीं हो सका. मलेशिया ने पहले सुपर चार मैच में चीन को 2-0 से हरा दिया।

भारत का एश‍िया कप में प्रदर्शन 
भारत अब गुरुवार को मलेशिया से खेलेगा जबकि कोरिया की टीम चीन के सामने होगी. भारतीय टीम ने पूल ए के सभी मैचों में जीत दर्ज की. उसने चीन को 4-3, जापान को 3-2 से हराया और फिर कजाखस्तान को 15-0 से रौंदा था. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement