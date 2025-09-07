'हर प्लेयर को 3-3 लाख रुपये का इनाम...', PM मोदी समेत इन हस्तियों ने भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई

बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए हॉकी एशिया कप के मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 के अंतर से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया. ये चौथी बार है जब भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. भारत ने अब साल 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इस जीत के बाद पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने हॉकी टीम को बधाई दी है.
पीएम मोदी ने क्या कहा
भारत की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई. यह जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है! यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है. हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयां छूते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें, यही कामना है!'
पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी हॉकी टीम को बधाई दी. प्रियंका गांधी ने लिखा की ये पूरे देश के लिए यह अत्यंत खुशी और गर्व का क्षण है.
जीत के बाद क्या बोले हार्दिक सिंह
भारतीय हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह ने इस जीत के बाद कहा, 'हमारी सोच यही थी कि हमें विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना है और एशिया में अपना दबदबा बनाना है. इस टूर्नामेंट से यही हमारा संदेश था. हम जानते थे कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं.'
हॉकी इंडिया ने किया ये ऐलान
इस जीत के बाद हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ को 1.5 लाख रुपये देने की घोषणा की. इससे पहले 2017 में मलेशिया को हराकर भारत ने एशिया कप जीता था.
ऐसे रहा दोनों टीमों के बीच मुकाबला
इस फाइनल मुकाबले के पहले क्वार्टर के पहले ही मिनट में भारत के सुखजीत सिंह ने गोल दागा. पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद भारत 1-0 से आगे रहा. भारत ने दोनों क्वार्टर में 1-1 गोल दागा और 2-0 की बढ़त बना ली. हाफ टाइम तक भारत का स्कोर 2-0 रहा. साउथ कोरिया ने अटैकिंग खेल दिखाया लेकिन वो गोल नहीं कर सके.
तीसरे क्वार्टर के आखिरी मिनट में भारत ने फिर गोल दागा और बढ़त 3-0 की कर ली. चौथे क्वार्टर के 50वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला. रोहिदास ने मौके को भुनाया और गोल दाग दिया. लेकिन इसी क्वार्टर में साउथ कोरिया ने भी एक गोल दागा. लेकिन भारत की बढ़त 4-1 की हो चुकी थी. इसके बाद भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को गोल नहीं दागने दिया और डिफेंसिव अप्रोच अपनाया. आखिरकार भारत ने जीत हासिल कर ली.