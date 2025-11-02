CWG: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होगी कुश्ती की वापसी? भारतीय कुश्ती महासंघ ने दिया जवाब, इस बार नहीं, पर...

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के व‍िभ‍िन्न खेलों में में अब तक कुछ 564 मेडल जीते हैं. इनमें 203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज मेडल हैं. वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों की हमेशा से तूती बोली है.

इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं भारत पहलवानों ने अब तक इन खेलों में कुल 114 मेडल जीते हैं. इनमें 49 गोल्ड, 39 सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज भी हैं. यानी साफ है कि भारत ने जो कुल मेडल जीते हैं उसका एक चौथाई हिस्सा कुश्ती के कोटे से है.

लेकिन इस बार ग्लास्गो में होने वाले कॉमनवेल्थ से कुश्ती और हॉकी नहीं है. क्या इसे लेकर अब आगे कोई उम्मीद है? इस लेकर aajtak.in ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह शन‍िवार (1 नवंबर) को सवाल पूछा. मौका तो प्रो रेसल‍िंग 2026 से जुड़ी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, पर कुश्ती से जुड़े कई सवाल इस दौरान पूछे गए.

जनवरी 2026 में लौटेगी प्रो रेसलिंग लीग!

संजय सिंह से जब पूछा गया कि ग्लास्गो में क्या अब बिल्कुल भी कॉमनवेल्थ में कुश्ती को लेकर कोई भी संभावना नहीं है, क्या इसकी वापसी की उम्मीद अब भी है या नहीं. अगर रेसलिंग 2026 के गेम्स (ग्लासगो) का हिस्सा नहीं होता है तो भारतीय रेसलिंग को काफी नुकसान होगा.

इस पर संजय सिंह ने कहा- कुश्ती को लेकर WFI ने न‍िवेदन किया था और कॉमनवेल्थ गेम्स के चेयरमैन से भी बात हुई थी, लेकिन आयोजक देश ग्लास्गो (स्कॉटलैंड) ने कुश्ती और हॉकी दोनों को वापस कर दिया है. ऐसे में हमारा अब कोई रोल नहीं है.

दूसरा सवाल पूछा गया कि तो क्या माना जाए कि कुश्ती को लेकर अब कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी? इस पर उन्होंने कहा- इस बात तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो कॉमनवेल्थ 2030 होगा, उसमें कुश्ती की वापसी होगी.

वैसे ध्यान रहे 20230 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हो सकते हैं. हाल में भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने को लेकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अहमदाबाद को इस बार के आयोजन के लिए अनुशंसा की थी.

ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 के लिए तय 10 खेलों में एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड), स्विमिंग, 3x3 बास्केटबॉल, ट्रैक साइक्लिंग, वेटलिफ्टिंग, लॉन बाउल्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल, बॉक्सिंग और जूडो शामिल हैं. पहले पांच खेलों के पैरा संस्करण भी इस बार इंटीग्रेटेड पैरा प्रोग्राम का हिस्सा होंगे. 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां 20 खेल शामिल थे, वहीं 2026 सेशन की सूची काफी छोटी कर दी गई थी.

