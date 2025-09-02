श्रेयस अय्यर को लेकर क्यों भिड़ गए गावस्कर-हैडिन? एक-दूसरे पर साधा निशाना

भारतीय क्रिकेट टीम के एशिया कप 2025 स्क्वॉड को लेकर दो दिग्गजों में बहस जारी है. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गवास्कर ने विदेशी खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडिन ने भी पलटवार किया है. मामला खास तौर पर श्रेयस अय्यर के टीम से बाहर रहने का है, जिसने विवाद को और गरमा दिया.

गावस्कर ने क्या कहा था?

सुनील गवास्कर ने अपने कॉलम में साफ कहा कि विदेशी खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने लिखा, भारतीय टीम का चयन सिर्फ भारतीयों का मामला है. चाहे वे खिलाड़ी कितने भी महान क्यों न रहे हों, उन्हें अपने देश की चिंता करनी चाहिए, हमारी नहीं.

हैडिन का पलटवार: "हमारा काम राय देना है”

हैडिन आईपीएल में श्रेयस अय्यर के साथ काम कर चुके है. इसी के साथ वह आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के असिस्टेंट कोच भी थे. गवास्कर की टिप्पणी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा है कि वो हमारा शो देख रहे हैं.

हैडिन ने आगे कहा, हमारा काम दुनिया भर के क्रिकेट पर राय देना है. अय्यर ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. मुझे हैरानी हुई कि ऐसा खिलाड़ी एशिया कप टीम से बाहर है.

श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन क्यों बना चर्चा का मुद्दा?

श्रेयस अय्यर का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2025 में गजब का प्रदर्शन किया. उन्होंने 17 मैचों में 604 रन बनाए, उनका औसत 50.33 रहा और स्ट्राइक रेट 175 से ज्यादा था. सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने पंजाब किंग्स को पहली बार फाइनल तक पहुंचाया इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी एशिया कप टीम से बाहर होना सबको हैरान कर रहा है.

