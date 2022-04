Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar: जब मिले क्रिकेट की दुनिया के 2 बड़े दिग्गज, ऐतिहासिक बनी ये तस्वीर, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में ग्रुप स्टेज के सभी 70 मैच कोरोना के कारण मुंबई और पुणे के तीन स्टेडियम में खेले जा रहे हैं. इनमें फैन्स को भी एंट्री दी गई है. फैन्स मैच में पहुंचकर जमकर एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन मैच से हटकर भी कई ऐसे मोमेंट होते हैं, जिनका फैन्स को सोशल मीडिया के जरिए ही पता चल पाता है.

ऐसा ही एक पल 21 अप्रैल को भी देखा गया, जब मैच से हटकर ग्राउंड पर क्रिकेट के दो दिग्गज आपस में मिले थे. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दोनों की साथ वाली तस्वीर ऐतिहासिक बन गई है. यह दोनों दिग्गज सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर हैं.

तेंदुलकर और गावस्कर का यह वीडियो सबसे पहले IPL ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया. सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस टीम के मेंटर हैं. जबकि सुनील गावस्कर कमेंट्री पैनल में शामिल हैं.

20 सेकंड के इस वीडियो में सचिन मुंबई टीम की जर्सी में नजर आ रहे हैं, जबकि गावस्कर ने फॉर्मल कपड़े पहने हैं. गावस्कर रस्सी से बंधे घेरे में खड़े दिख रहे हैं, जबकि सचिन इस घेरे से बाहर हैं.

When two greats of Indian Cricket meet and greet! 😍#TATAIPL pic.twitter.com/KXCJ35pYAw