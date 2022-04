Muttiah Muralitharan, IPL 2022: आखिरी ओवर में बॉलर को पिटता देख गुस्से में ऐसे हिले मुरलीधरन, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में फैन्स ही नहीं, बल्कि दिग्गज क्रिकेटर्स की भावनाएं भी आपे से बाहर हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ बुधवार को देखने को मिला. इस दिन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और गुजरात टाइटन्स (GT) की टीमें आमने-सामने थीं. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया.

इसमें गुजरात टीम ने बाजी मारी. इसी मैच में श्रीलंका के लीजेंड और पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को गुस्से में लाल होते देखा गया. वो अपने गेंदबाज पर नाराज दिखाई दे रहे थे, जिसने आखिरी ओवर में 25 रन खाते हुए मैच गंवा दिया था. मुरली का गुस्से में तमतमाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

राशिद खान ने 3 छक्के लगाकर मैच जिताया

दरअसल, मैच में 196 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रन की जरूरत थी. यह ओवर तेज गेंदबाज मार्को येनसन ने किया. पहली बॉल पर राहुल तेवतिया ने एक छक्का लगाया और अगली बॉल पर सिंगल रन निकाल लिया. इसके बाद राशिद खान ने 3 छक्के लगाते हुए मैच अपने नाम कर लिया. आखिरी ओवर में भी 25 रन ही बने.

जब राशिद छक्के जमा रहे थे, तभी डगआउट में बैठे मुरलीधरन गुस्से में लाल हो गए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मुरलीधरन इस समय सनराइजर्स हैदराबाद टीम में स्पिन गेंदबाजी की कोचिंग संभाल रहे हैं. वीडियो पर कमेंट्स करते हुए एक यूजर ने कहा- जब राहुल द्रविड़ और मुथैया मुरलीधरन जैसे लीजेंड अपना आपा खो दें, तो आप समझ लेना कि IPL अपने पीक पर पहुंच गया है.

When legends like Rahul Dravid and Muttiah Muralitharan loose their shit ...you know IPL has peaked!