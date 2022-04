Umran Malik, SRH vs GT IPL 2022: उमरान मलिक की 'आग', 5 विकेट ले बनाया रिकॉर्ड, लगातार 8वीं बार जीता ये अवॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में जम्मू-कश्मीर के उमरान मलिक अपनी तेज गेंदबाजी से आग उगल रहे हैं. बुधवार को उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ मैच खेला, जिसमें उमरान ने जमकर कहर ढाया.

गुजरात के खिलाफ मैच में उमरान मलिक ने 5 अहम विकेट झटके. साथ ही एक खास रिकॉर्ड भी बनाया है. उमरान ने इस सीजन में 8वीं बार सबसे तेज गेंद डालने का अवॉर्ड अपने नाम किया है. उमरान ने गुजरात के खिलाफ मैच में सीजन की दूसरी सबसे तेज 153.3 की रफ्तार से बॉल डाली है.

153.3 की रफ्तार से साहा को क्लीन बोल्ड किया

उमरान ने इस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 8वीं बार 150 से ज्यादा की रफ्तार से बॉल डाली है. गुजरात के खिलाफ मैच में उन्होंने 153.3 की रफ्तार से यॉर्कर डालते हुए ऋद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड किया. इस तरह वह इस आईपीएल सीजन में सबसे तेज बॉल डालने वाले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं. उमरान से ज्यादा तेज बॉल गुजरात टीम के ही तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्युसन ने डाली है. उन्होंने 153.9 की रफ्तार से बॉल की है.

