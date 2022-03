PBKS vs RCB IPL 2022 Live Score: RCB की बैटिंग शुरू, अनुज-डु प्लेसिस क्रीज पर

पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग चुनी है. यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी करेगी.

Captain @mayankcricket wins the toss and @PunjabKingsIPL have elected to bowl first against @RCBTweets



Live - https://t.co/LiRFG8lgc7 #TATAIPL #PBKSvRCB pic.twitter.com/nurcajJPAX