KKR vs GT, IPL 2022 Playing 11: हार्दिक पंड्या की वापसी संभव, ये हो सकती है गुजरात-कोलकाता की प्लेइंग-11

IPL 2022, Playing 11 of KKR vs GT IPL Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में आज (शनिवार) डबल हेडर है. पहला मैच गुजरात टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर में 3.30 बजे से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा.

गुजरात टीम ने अब तक 6 में से 5 मैच जीते हैं. यह टीम अभी पॉइंट्स टेबल में 10 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है. यदि कोलकाता को भी शिकस्त देती है, तो गुजरात टीम टॉप पर पहुंच जाएगी. जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 7 में से सिर्फ 3 ही मैच जीते हैं और वह अभी 6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर काबिज है. केकेआर टीम यह मैच जीतकर टॉप-5 में एंट्री करना चाहेगी.

कप्तान हार्दिक की हो सकती है वापसी

गुजरात टीम अपना पिछला मैच जीतकर आ रही है. उसने पिछले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम को 3 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. उस मैच में चोट के चलते कप्तान हार्दिक पंड्या नहीं खेले थे. उनकी जगह अफगानिस्तानी स्पिनर राशिद खान ने कमान संभाली थी. अब कोलकाता के खिलाफ मैच में हार्दिक की वापसी हो सकती है.

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा की जगह मैथ्यू वेड की वापसी हो सकती है. विजय शंकर को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. उनकी जगह साई सुदर्शन ले सकते हैं. तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ भी प्लेइंग-11 से बाहर किए जा सकते हैं. उनकी जगह कप्तान हार्दिक पंड्या के वापसी करने की उम्मीद है.

