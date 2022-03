IPL 2022 CSK Vs KKR: KKR के खिलाफ धोनी का धमाका गया बेकार, पहले मैच में CSK की करारी हार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूर्व चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स को मात देकर शानदार आगाज़ किया है. सिर्फ 132 रनों का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट शेष रहते हुए सीएसके को हराया और अपने मिशन की शुरुआत जीत से की. चेन्नई की ओर से पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का धमाल देखने को मिला, लेकिन यह जीत नहीं दिला सका.

कोलकाता की बल्लेबाजी ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य

132 रनों का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स को बेहतरीन शुरुआत मिली. अजिंक्य रहाणे (44) और वेंकटेश अय्यर (16) ने 43 रनों की साझेदारी की. उसके बाद नीतीश राणा (21), सैम बिलिंग्स (20) को भी बेहतर शुरुआत मिली. अंत में कप्तान श्रेयस अय्यर (25), शेल्डन जैक्सन (3) ने क्रीज़ पर टिककर अपनी टीम को जीत दिला दी. कोलकाता ने 18.3 ओवर में ही 133/4 स्कोर किया.

