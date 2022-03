IPL 2022 Mystery Girl: पहले मैच में ही फेमस हुई 'मिस्ट्री गर्ल', फैन्स ने कैमरामैन को किया ट्रोल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का आगाज़ हो गया है और पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कड़ी टक्कर हुई. आईपीएल ऐसी जगह है, जहां कई फैन्स टीवी स्क्रीन पर कुछ सेकंड दिखने के बाद ही फेमस हो जाते हैं. पहले ही मैच में ऐसा ही हुआ.

चेन्नई सुपर किंग्स की जब बल्लेबाजी चल रही थी, उस वक्त टीवी स्क्रीन पर एक लड़की (IPL 2022 Mystery Girl) को दिखाया गया. चेन्नई का स्कोर उस वक्त 52-4 था और तब उस लड़की का रिएक्शन वायरल हो गया. देखते ही देखते ट्विटर पर कई तरह के मीम्स बनने लगे.

इतना ही नहीं, ट्विटर यूज़र्स ने इसके लिए कैमरामैन को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने ट्वीट कर लिखा कि कैमरामैन पहला मैच होते ही अपने काम पर लग गया है. दरअसल, हर साल आईपीएल में ऐसा होता रहता है जब फैन्स इसी तरह फेमस हो जाते हैं.

IPL is back and so is cameraman. pic.twitter.com/Wftww5Zhfj