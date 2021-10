IPL 2021: जीत के बाद भी बाहर हो गई मुंबई इंडियंस, टूट गया 2013 से चला आ रहा ये मिथक!

Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में प्लेऑफ की जंग तय हो गई है, मुंबई इंडियंस शुक्रवार को हैदराबाद के खिलाफ मैच जीतकर भी प्लेऑफ में जगह पक्की नहीं कर पाई. इसी के साथ मुंबई का लगातार तीसरी बार आईपीएल जीतने का सपना टूट गया. अब दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता की टीम खिताब जीतने के लिए लड़ेंगी.



जीत के बावजूद ‘हार’ गई मुंबई



मुंबई इंडियंस को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना था, तो उसे हैदराबाद को 66 रनों के अंदर ऑलआउट करना था. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर जरूर बनाया और 235 रन बनाए. लेकिन वह उस चमत्कारिक आंकड़े को नहीं पा सकी, जिसकी वजह से वो प्लेऑफ में जगह बना लेती.



शुक्रवार के मैच में ईशान किशन ने सिर्फ 16 बॉल में फिफ्टी जड़ी और कुल 32 बॉल में 84 रन बनाए. ईशान के अलावा सूर्यकुमार यादव ने भी अपना जलवा दिखाया और 40 बॉल में 82 रन बना डाले. अंत में मुंबई ने हैदराबाद को कुल 42 रनों से हराया, इस जीत के बाद भी प्लेऑफ का सपना पूरा नहीं हो पाया.



Paltan, Thank you for supporting and showing the belief 💙



We promise to come back stronger next season! 💪