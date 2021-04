IPL: सनराइजर्स ने इस दिग्गज खिलाड़ी को उतारा, ये है SRH-पंजाब किंग्स की Playing 11

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-14 के 14वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. दोनों ही टीमों में बदलाव किए गए हैं. पंजाब किंग्स में मोइजेस हेनरिक्स, मुरुगन अश्विन और फैबियन एलन को मौका दिया गया है. वहीं, सनराइजर्स में केन विलियमसन, केदार जाधव और सिद्धार्थ कौल को जगह मिली है.

डेविड वॉर्नर की अगुआई वाले सनराइजर्स की शुरुआत इस सीजन में निराशाजनक रही है. उनकी टीम ने अब तक तीन मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए मामूली अंतर से अपने मैच गंवाए हैं और उसने खाता नहीं खोला है. वहीं, पंजाब किंग्स को लगातार दो मैचों में हार मिली है.

चेन्नई के गेंदबाजों के सामने पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 106 रन ही बना पाई थी और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली के खिलाफ राहुल और उनके सलामी जोड़ीदार मयंक अग्रवाल ने पिछले साल वाला फॉर्म दिखाया, लेकिन स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी इस मैच में नाकाम रहे और टीम 196 रनों के लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाई.

