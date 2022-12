FIFA World Cup Portugal vs Morocco: मोरक्को ने रचा इतिहास, उलटफेर कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को किया बाहर

FIFA World Cup Portugal vs Morocco: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शनिवार (10 दिसंबर) को तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया. मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल और मोरक्को टीम आमने-सामने रही. मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें मोरक्को ने शानदार अंदाज में 1-0 से जीत दर्ज की.

मोरक्को ने इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. अब उसका मुकाबला चौथे क्वार्टर फाइनल की विजेता से होगा. यह चौथा मुकाबला फ्रांस और इंग्लैंड के बीच देर रात 12.30 बजे से खेला जाएगा.

मैच के पहले हाफ में मोरक्को ने बनाया दबदबा

मैच में पुर्तगाल और मोरक्को के बीच शुरुआत से ही कड़ी टक्कर देखने को मिली. बॉल पजेशन हो या गोल के प्रयास की बात हो, हर मामले में दोनों टीमें एकदूसरे पर भारी पड़ती नजर आईं. मगर मैच का पहला गोल यूसुफ एन नेसरी ने 42वें मिनट में दागा था. यह गोल यह्या अतिअत-अल्लाह ने असिस्ट किया था. इसी गोल के दम पर मोरक्को ने मैच जीत लिया.

