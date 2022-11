FIFA World Cup Croatia vs Morocco: पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया को मोरक्को ने दी कड़ी टक्कर, बगैर गोल के ड्रॉ पर मैच खत्म

FIFA World Cup Croatia vs Morocco: फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज (23 नवंबर) को क्रोएशिया और मोरक्को के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जो बगैर किसी गोल के 0-0 के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ. पिछले वर्ल्ड कप की उपविजेता रही क्रोएशिया टीम को मोरक्को ने कड़ी टक्कर दी.

क्रोएशिया और मोरक्को के बीच यह पहली टक्कर थी, जो बगैर किसी नतीजे के खत्म हुई. फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में क्रोएशिया टीम 12वें नंबर पर काबिज है. जबकि मोरक्को टीम 22वें नंबर पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रैंकिंग में भी ज्यादा अंतर नहीं है.

मैच का दूसरा हाफ ज्यादा रोमांचक रहा

दूसरे हाफ के शुरू होने के साथ ही क्रोएशिया के लिए पासालिक ने 48वें मिनट में ही गोल दाग दिया था. मगर टीम की किस्मत खराब रही और यह ऑफसाइड गोल करार दिया गया. इस तरह मैच फिर 0-0 से बराबरी पर रहा. पहले हाफ के मुकाबले दूसरे हाफ का खेल ज्यादा रोमांचक रहा. दोनों ही टीमों ने ताबड़तोड़ गोल अटेंप किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका.

Morocco and Croatia share the points. 🤝 @adidasfootball | #FIFAWorldCup

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने इस तरह गोल अटेंप किए

फर्स्ट हाफ बगैर गोल के बराबरी पर रहा

मैच में क्रोएशिया टीम शुरुआत से ही दबाव बनाती नजर आई. मगर मोरक्को टीम के डिफेंडर्स ने उसे एक भी मौका नहीं दिया. हालांकि, मोरक्को टीम भी गोल नहीं कर सकी. फर्स्ट हाफ में कोई ऑफसाइड गोल भी नहीं हुआ. इस हाफ में पास एक्यूरेसी हो या पजेशन, हर मामले में क्रोएशिया टीम ही भारी नजर आई. पास भी सबसे ज्यादा 309 क्रोएशिया के ही रहे. जबकि मोरक्को के पास 216 रहे थे.

फर्स्ट हाफ में सिर्फ एक ही बार टारगेट पर निशाना साधा गया यानी गोल के लिए प्रयास किया गया. यह शॉट भी क्रोएशिया की ओर से ही दागा गया था. मगर मोरक्को ने गोल दागने में क्रोएशिया को सफल नहीं होने दिया. पहले हाफ में क्रोएशिया ने 7 और मोरक्को ने 6 फाउल किए.

Plenty of early battles so far... #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/660kTA40nG