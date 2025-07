Chelsea ने जीता फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब, फाइनल में PSG को 3-0 से दी मात

Ctrl+C ➡️ Ctrl+V on the two first @chelseaFC goals... Catch the @FIFACWC Final | July 13 | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/IOKO64MEUW

WHAT IS HAPPENING!!! WHAT A FINISH BY JOÃO PEDRO. Its 3-0 🤯💥👀

इस निरंतर दबाव ने पीएसजी के लेफ्ट-बैक नुनो मेंडेस को मिडफील्ड में आने पर मजबूर कर दिया, जिससे पीएसजी के फ्लैंक में चेल्सी के खिलाड़ियों के लिए काफी जगह बन गई, जिसका कोल पामर और रीस जेम्स ने खूब फायदा उठाया. जेम्स ने पामर को शानदार पास देकर मैच में चेल्सी के लिए पहला गोल (22वें मिनट) दागने में उनकी मदद की. अपने पहले गोल के बाद आत्मविश्वास से भरे पामर ने मैच अपने हाथों में लिया और 8 मिनट बाद एक और गोल दाग दिया.

Luis Enrique appeared to hit Joao Pedro in the face as PSG and Chelsea got into it after the final. pic.twitter.com/7C2a0Dpujp