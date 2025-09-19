scorecardresearch
 

Feedback

धूप, पूल और फुटबॉल का जादू... स्विस स्टार अलीशा के हर 'मूवमेंट' पर फैन्स 'बेकाबू'

स्विस फुटबॉल स्टार अलीशा लेहमैन ने हाल ही में अपने फैन्स को 'लेक कोमो' के किनारे एक नया अंदाज दिखाया. बिकिनी में पूलसाइड पर उनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो गईं, जहां उनका आत्मविश्वास, मोहकता और फुटबॉल कौशल एक साथ चमकते दिखे.

Advertisement
X
अलीशा लेहमैन का अनोखा आकर्षण. (Instagram @alishalehmann7)
अलीशा लेहमैन का अनोखा आकर्षण. (Instagram @alishalehmann7)

फुटबॉल के मैदान पर अपने कौशल से सबको दीवाना बनाने वाली स्विस सुंदरी अलीशा लेहमैन हाल ही में एक अलग ही अंदाज में नजर आईं. लेक कोमो के नीले पानी और धूप में नहाते हुए, पूलसाइड पर उनका आत्मविश्वास और आकर्षण ऐसा झलका कि चाहने वालों की नजरें थम-सी गईं. इंस्टाग्राम पर उनकी साझा की गई तस्वीरें और वीडियोज ने मोहकता और फुटबॉल कौशल, दोनों का जादू एक साथ बिखेर दिया.

लेक कोमो के किनारे बिकिनी में नजर आईं लेहमैन ने अपने फैन्स को अपनी एक नई झलक दिखाई. कभी पानी में ठंडक का आनंद लेतीं, तो कभी गेंद पर बेहतरीन नियंत्रण दिखातीं...हर तस्वीर और हर मूवमेंट में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था. उनके साथ टीम-मेट रमोना पेटजेलबर्गर भी मौजूद थीं और दोनों का यह पल मानो गर्मियों की आखिरी धूप को रोमांटिक अंदाज में कैद कर रहा था.

सिर्फ 26 साल की उम्र में अलीशा ने कई क्लब्स के लिए खेला है- अस्टन विला, एवर्टन और वेस्ट हैम से लेकर जुवेंटस तक. अलीशा को जुवेंटस के लिए सिर्फ 22 बार मैदान पर उतरने का मौका मिला, लेकिन इन कम मौकों में भी उन्होंने इटालियन डबल जीतकर अपनी काबिलियत और करिश्मे की झलक दिखा दी.उन्होंने इस गर्मी में कोमो टीम का दामन थामा, जहां उन्हें नई शुरुआत और नया आत्मविश्वास मिला है.

Advertisement

अलीशा सिर्फ मैदान पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी सुपरस्टार हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 16.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जब उन्होंने पूलसाइड की तस्वीरें शेयर कीं, तो कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई. किसी फैन ने उन्हें 'वंडरफुल' कहा, तो किसी ने लिखा 'ग्लैड यू आर इंजॉइंग योरसेल्फ.' वहीं एक फैन ने मजाकिया अंदाज में लिखा- 'अब इन स्किल्स को मैदान पर भी दिखाइए.'

Alisha Lehmann06.jpg
स्विस फुटबॉल क्वीन का ग्लैमरस अंदाज... (Instagram @alishalehmann7)

अलीशा का जादू केवल पूलसाइड तक सीमित नहीं है. हाल ही में उन्होंने कोमो के लिए अपना पहला गोल दागा, जिससे टीम ने इंटर मिलान पर 1-0 से जीत दर्ज की. मैदान पर उनके जुनून और मैदान के बाहर उनकी मोहक अदाओं का यही मेल उन्हें बाकियों से अलग बनाता है. वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आकर्षण और प्रतिभा का ऐसा संगम हैं जो फैन्स को हर बार नया सरप्राइज देता है.

ये भी पढ़ें - ऐसी ग्लैमरस महिला ख‍िलाड़ी… जिसे देना पड़ा बॉडीगार्ड 

कोमो ने पिछले सीजन को 10  में से छठे स्थान पर खत्म किया था. इस बार सबकी नजरें अलीशा पर हैं कि क्या उनका जुनून और कौशल टीम के लिए नया इतिहास रच पाएगा. 5 अक्टूबर को लाजियो के खिलाफ़ सीजन की शुरुआत होगी और उसके बाद उनका सामना जुवेंटस से होना है- वही क्लब जिसे वह पीछे छोड़ आई हैं. ऐसे में मुकाबला और भी रोमांचक होगा.

Advertisement
alisha-lehmann
अलीशा लेहमैन का जादू हर जगह बरकरार...(Photo, Getty) 

लेक कोमो की सुनहरी धूप में जब अलिशा ने गेंद से खेलते हुए अपनी मोहक अदाएं बिखेरीं, तो सचमुच हर नजर उन पर थम गई.  मैदान और मैदान के बाहर, दोनों ही जगह उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ फुटबॉल की स्टार नहीं, बल्कि दिलों की भी रानी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement