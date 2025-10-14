टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर मंगलवार (14 अक्टूबर) को 44 साल के हो गए. गंभीर के जन्मद‍िन के मौके पर उनको कई पूर्व ख‍िलाड़‍ियों ने बधाई दी. गंभीर को बधाई देने वालों में यूसुफ पठान, इरफान पठान, मुनाफ पटेल, हरभजन सिंह, युवराज सिंह शामिल रहे. वहीं गंभीर ने भी इन सभी साथी ख‍िलाड़ियों की बधाई का दिल खोलकर जवाब दिया.

व‍हीं गंभीर को बर्थडे व‍िश करने वालो में युवराज सिंह का अंदाज सबसे अनूठा रहा. गंभीर ने सेशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और एक वीडियो भी. इस वीडियो में युवराज का गंभीर संग याराना साफ तौर पर नजर आया. जहां युवी ने गंभीर संग अपने कई पुराने फोटो शेयर किए. इसके अलावा युवराज ने गंभीर के हाल-फ‍िलहाल के कुछ वीडियोज भी शेयर किए.

युवराज ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें एन‍िमल मूवी का सॉन्ग 'अर्जन वैली' बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है. युवराज ने पोस्ट में लिखा- भारतीय टीम के लिए खेलते समय जो 'गंभीर' थे और अब कोचिंग करते हुए और भी ज्यादा 'गंभीर' हैं, उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं! ढेर सारा प्यार भाई ❤️ इसी तरह शानदार काम करते रहो और आने वाला साल बेहतरीन हो!

वहीं गंभीर भी युवराज के इस पोस्ट पर कहां पीछे रहने वाले थे. उन्होंने पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा- थैंक्स प्र‍िंस. वहीं गंभीर के इस पोस्ट पर कई फैन्स ने भी र‍िएक्ट किया और उनको जन्मद‍िन की बधाई दी.

Thanks a ton Prince! ❤️ https://t.co/biBGiRZbff — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 14, 2025

गंभीर का क्रिकेट कर‍ियर

4 दिसंबर 2018 को गौतम गंभीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी. भारत की ओर से उनका आखिरी टेस्ट मैच 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में था. गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 58 मैचों में 4154 रन बनाए. उनकी इस फॉर्मेट में औसत 41.95 रही और उन्होंने नौ शतक जड़े.

वनडे में गौतम गंभीर ने 147 मैच खेलकर 5238 रन बनाए, इस दौरान उनका एवरेज 39.68 रहा. वनडे में उन्होंने कुल 11 शतकीय पारियां खेलीं. 37 टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 932 रन बनाए, जिनमें सात अर्धशतक शामिल रहे. गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दो बार खिताब (2012 & 2014) जीता था.

