WPL 2026 ऑक्शन के 8 मार्की प्लेयर में किसकी खुली क‍िस्मत, कौन रही 'बदक‍िस्मत' ...जानें हर ड‍िटेल

WPL 2026 के लिए नीलामी गुरुवार (27 नवंबर) को आयोजित हुई. जहां यूपी वॉर‍ियर्स ने दीप्त‍ि शर्मा को सबसे ज्यादा 3.2 करोड़ रुपए की कीमत में अपनी टीम में शामिल किया. वहीं 8 मार्की प्लेयर्स में शाम‍िल ऑस्ट्रेल‍िया की कप्तान एल‍िसा हीली अनसोल्ड रहीं.

X
दीप्त‍ि शर्मा को WPL में 3.2 करोड़ रुपए में RTM यूज कर यूपी वॉर‍ियर्स ने खरीदा
WPL 2026 Marquee Players Price Full List: WPL (महिला प्रीम‍ियर लीग) 2026 ऑक्शन की शुरुआत गुरुवार (27 नवंबर) को मार्की सेट से हुई. जिसमें आठ खिलाड़ी शामिल रहीं.

इनमें सोफी डिवाइन, सोफी एक्लेस्टोन, मेग लैनिंग, दीप्ति शर्मा, एमेलिया केर, एलिसा हीली, रेणुका सिंह, लॉरा वोल्वार्ट शाम‍िल रहीं. मार्की सेट में ऑक्शन के दौरान सबसे महंगी ख‍िलाड़ी दीप्त‍ि शर्मा रहीं, ज‍िन्हें 3.2 करोड़ रुपए की कीमत में RTM यूज कर यूपी वॉर‍ियर्स ने अपनी टीम में शामिल किया. वहीं एल‍िसा हीली अनसोल्ड रहीं. हालांकि वो एक्सलेरेटेड राउंड में बिक सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: ...तो WPL इत‍िहास की सबसे महंगी प्लेयर बन जातीं दीप्त‍ि शर्मा! बाल-बाल बचा स्मृत‍ि मंधाना का रिकॉर्ड

WPL (महिला प्रीम‍ियर लीग) में मार्की प्लेयर्स उन टॉप और हाई-प्रोफाइल खिलाड़ियों को कहा जाता है, जिन्हें नीलामी में सबसे पहले बोली के लिए पेश किया जाता है और जिनका बेस प्राइस सबसे ज्यादा होता है.  WPL 2026 की मेगा ऑक्शन में पेश किए गए मार्की सेट में कुल 8 खिलाड़ी शामिल रहीं. 

खिलाड़ी  देश बेस प्राइस (₹)  कीमत (₹) टीम 
सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड  50 लाख 2 करोड़ गुजरात जायंट्स
सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड  50 लाख 85 लाख यूपी वॉरियर्स
एलिसा हीली   ऑस्ट्रेल‍िया  50 लाख अनसोल्ड  अनसोल्ड 
एमेलिया केर न्यूजीलैंड    50 लाख 3 करोड़ मुंबई इंडियंस (RTM)
मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया  50 लाख 1.9 करोड़ यूपी वॉरियर्स
दीप्ति शर्मा भारत  50 लाख 3.2 करोड़ यूपी वॉरियर्स (RTM)
रेणुका सिंह ठाकुर  भारत 40 लाख 60 लाख गुजरात जायंट्स
लॉरा वोल्वार्ट साउथ अफ्रीका 40 लाख 1.1 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स

 इस बार WPL 2026 की नीलामी मेगा ऑक्शन है, जिसमें कई टॉप खिलाड़ियों को उनकी पुरानी टीमों ने रिलीज कर दिया था . ऐसे में इन मार्की खिलाड़ियों के लिए बोली में आईपीएल फ्रेंचाइज‍ियों में काफी कंपटीशन देखने को मिला. 

ये खिलाड़ी हुए थे WPL 2026 के लिए रिटेन 
WPL 2026 ds ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजाने कैप और निकी प्रसाद को रिटेन किया था. जबकि मुंबई इंडियंस ने नैट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर और जी. कमलिनी को अपने साथ रखा था. वहीं स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, एलिसा पेरी और श्रेयंका पाटिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ बनी रहीं. गुजरात जायंट्स ने दो खिलाड़ियों एश्ले गार्डनर और बेथ मूनी को रिटेन करने का फैसला लिया था. यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी (श्वेता सेहरावत) को बरकरार रखा.

---- समाप्त ----
