लगातार तीन हार के बाद भी भारत की उम्मीदें कायम, सेमीफाइनल में पहुंचने का ये है रास्ता

महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी है. उसे इंग्लैंड ने 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. लेकिन अंतिम चार में पहुंचने की भारत की उम्मीदें अब भी कायम हैं.

महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. (Photo: Getty Images)
इंग्लैंड ने रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत को 4 रन से हराकर महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने कप्तान हीथर नाइट की 91 गेंदों पर 109 रन (15 चौके, 1 छक्का) की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट पर 288 रन का स्कोर खड़ा किया. यह उनका 300वां वनडे मुकाबला भी था. एमी जोन्स ने 56 रन (68 गेंद, 8 चौके) का ठोस योगदान दिया. 

इंग्लैंड का स्कोर 45वें ओवर में 3 विकेट पर 249 रन था, लेकिन ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा (4/51) और डेब्यूटांट श्री चरणी (2/68) की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम पांच ओवरों में 5 विकेट झटक कर इंग्लैंड की पारी 300 रन के स्कोर के अंदर रोक दी. जवाब में भारतीय महिला टीम ने स्मृति मंधाना (88), कप्तान हरमनप्रीत कौर (70) और दीप्ति शर्मा (50) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत लक्ष्य का मजबूती से पीछा किया, लेकिन 50 ओवर में 6 विकेट पर 284 रन ही बना सकी.

इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में पक्की कर ली सीट

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की कर ली. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. वहीं भारतीय महिला टीम की यह लगातार तीसरी हार है. उसे इसके पहले दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हार मिली थी. भारत अब करो या मरो की स्थिति में है. इस विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने अब तक जो पांच मुकाबले खेले हैं, उनमें सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ ही उसे जीत मिली है. हालांकि, सेमीफाइनल के लिए भारत अब भी क्वालीफाई कर सकता है.

भारत के सेमी में पहुंचने की कितनी उम्मीद?

सेमीफाइनल में एक स्पॉट बचा है. भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है. फिलहाल पॉइंट टेबल में भारत चौथे स्थान पर है और न्यूजीलैंड की टीम 5वें स्थान पर है. दोनों टीमों के चार-चार अंक हैं, लेकिन भारतीय टीम का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से थोड़ा बेहतर है. भारत अगर न्यूजीलैंड से हार जाता है, तो भी हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बनी रह सकती है. ऐसा होने के लिए, भारत को बांग्लादेश को हराना होगा, जो लगभग दौड़ से बाहर हो चुका है. और उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के लीग राउंड के आखिरी मैच में इंग्लैंड से हार जाए. वहीं अगर भारतीय महिला टीम न्यूजीलैंड से जीत जाती है, तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.

