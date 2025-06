जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार उस वजह का खुलासा किया है कि क्यों उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं ली. एक इंटरव्यू में बुमराह ने बताया कि बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी, उन्हें कप्तान बनाना चाहती थी. लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्होंने खुद कप्तानी से इनकार कर दिया.

बुमराह ने स्काई स्पोर्ट्स पर भारत के पूर्व विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के साथ इंटरव्यू में यह बात कही. उन्होंने यह भी बताया कि आईपीएल के दौरान ही उन्होंने अपने भविष्य के रोल को लेकर बोर्ड से चर्चा कर ली थी.

