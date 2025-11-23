scorecardresearch
 

Feedback

डेब्यू पर कोहली का विकेट, तमिलनाडु से खास कनेक्शन... कौन हैं साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर सेनुरन मुथुसामी

सेनुरन मुथुसामी साल 2019 में भी भारत दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने विशाखापत्तनम में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. 31 साल के मुथुसामी ने साउथ अफ्रीका के लिए 8 टेस्ट, 5 ओडीआई और 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

Advertisement
X
सेनुरन मुथुसामी ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में शतक जड़ा है. (Photo: PTI)
सेनुरन मुथुसामी ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में शतक जड़ा है. (Photo: PTI)

सेनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में यादगार शतक जड़ा है. मुथुसामी ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 135वें ओवर में मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर दो रन लेकर अपना शतक पूरा किया. मुथुसामी के छोटे से टेस्ट करियर का ये पहला शतक रहा. मुथुसामी ने कुल मिलाकर 206 गेंदों का सामना करते हुए 109 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. मुथुसामी को मोहम्मद सिराज ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करायाा.

सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 को डरबन में भारतीय मूल के माता-पिता के घर हुआ. मुथुसामी अपनी तमिल जड़ों से गहरा जुड़ाव रखते हैं. मुथुसामी के परदादा और परदादी तमिलनाडु के वेल्लूर से साउथ अफ्रीका आए थे और फिर यहीं बस गए. मुथुमसामी के कुछ रिश्तेदार आज भी तमिलनाडु में रहते हैं. मुथुसामी ने क्लिफ्टन कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजुलू-नटाल से सोशल साइंस में ग्रेजुएशन किया. उनका क्रिकेट सफर डरबन से ही शुरू हुआ, जहाँ स्कूल मुकाबलों और लोकल टूर्नामेंट्स के जरिए उन्होंने जल्दी ही पहचान बना ली.

सेनुरन मुथुसामी ने अंडर-11 से लेकर अंडर-19 तक क्वाज़ुलू-नटाल की टीम का प्रतिनिधित्व किया. हालांकि शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं था कि वह प्रोफेशनल क्रिकेटर बन पाएंगे, लेकिन लगातार तकनीक में सुधार और अच्छे प्रदर्शन की बदौलत उन्हें साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीम में जगह मिली. 2015-16 सीजन में उन्हें डॉल्फिन्स ने बतौर टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज साइन किया और यहीं से उनका प्रोफेशनल करियर आगे बढ़ा.

Advertisement

डेब्यू पर विराट को किया था आउट
घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद सेनुरन मुथुसामी को साल 2019 में भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम में जगह मिली. मुथुसामी ने अपना टेस्ट डेब्यू 2 अक्टूबर 2019 को विशाखापत्तनम में किया. उस मैच में उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली को कॉट एंड बोल्ड आउट करके अपना पहला टेस्ट विकेट लिया. यह एक ऐसा पल था, जिसे मुथुसामी अब तक भूले नहीं हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Kuldeep and Pant
Kuldeep Yadav पर भड़के Rishabh Pant! 
Ravindra Jadeja (2R) of India celebrates
गुवाहाटी टेस्ट में DRS को लेकर ड्रामा... तीसरे अंपायर ने पलटा फैसला, हैरान रह गए जडेजा 
India's captain Rishabh Pant (L) speaks with his teammate Mohammed Siraj
कप्तान पंत को अंपायर ने दी डबल वॉर्निंग, ICC का ये नियम बना वजह 
South Africa's Senuran Muthusamy (L) celebrates with teammate Marco Jansen
LIVE: भारतीय टीम को मिली आठवीं सफलता, मुथुसामी 109 रन बनाकर आउट 
Ind Vs SA
Cricket के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा! 

सेनुरन मुथुसामी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 33* और 49* रनों की इनिंग्स खेली थी. मुथुसामी तब से लेकर अब तक साउथ अफ्रीका के लिए 8 टेस्ट मैच ही खेल पाए हैं. केशव महारज और साइमन हार्मर की मौजूदगी में मुथुसामी के लिए प्लेइंग-11 में जगह बनाना मुश्किल रहता है. एशियाई परिस्थतियों में ही मुथुसामी ने ज्यादातर टेस्ट मैच खेले हैं.

मुथुसामी बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज हैं. 31 साल के मुथुसामी ने इसी साल साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. मुथुसामी ने 5 ओडीआई और 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हैं. मुथुसामी ने टेस्ट क्रिकेट में 55.42 की औसत से 388 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे.उन्होंने इस फॉर्मेट में 26.50 की औसत से 22 विकेट भी झटके हैं. वनडे इंटरनेशनल में मुथुसामी के नाम पर 6 विकेट और 22 रन दर्ज हैं. टी20 इंटरनेशनल में मुथुसामी ने 5 विकेट लिए और 24 रन बनाए.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement