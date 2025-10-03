Who is Sana Mir: इस समय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 चल रहा है. जहां पाकिस्तान की पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने कश्मीर को लेकर बयान दिया है.

उनके इस बवाली बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई. कई यूजर्स ने सना मीर को कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग कर डाली. वहीं पूरे मामले में सना मीर की सफाई भी आई.

पूरा मामला क्या है, तो वो समझ लीज‍िए... मह‍िला वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा है. लेकिन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच का ये मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हो रहा था. पाकिस्तानी क्रिकेटर नतालिया परवेज का परिचय कराते हुए सना मीर क्रिकेट में पॉल‍िट‍िक्स और दोनों देशों के नाजुक संबंधों को लेकर आ गई. नतालिया परवेज के बारे में सना मीर ने कहा कि वो 'आजाद कश्मीर' से हैं. इसी पर बाद में बवाल हो गया.

कौन हैं सना मीर

39 साल की सना मीर का जन्म 5 जनवरी 1986 को ऐबटाबाद से है. उन्होंने साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलव‍िदा कहा था. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करती हैं.

मीर ने 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने 120 वनडे मैचों में 24.27 की औसत से 151 विकेट लिए और 106 टी20 मैचों में 23.42 की औसत से 89 विकेट झटके. इसके अलावा उन्होंने वनडे में 17.91 की औसत से 1630 रन और टी20 में 14.07 की औसत से 802 रन भी बनाए.

उन्होंने 72 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिनमें से पाकिस्तान ने 26 जीते और 45 हारे. वहीं 65 टी20 मैचों में कप्तान रहते हुए पाकिस्तान ने 26 जीते और 36 हारे. उन्होंने 2016 महिला वर्ल्ड टी20 के बाद टी20 टीम की कप्तानी छोड़ दी थी और 2017 में वनडे टीम की कप्तानी भी चली गई, जब पीसीबी ने बिस्माह मारूफ को कप्तान बना दिया था.

क्या Sana Mir ने अपने बयान के संबंध में कोई माफी मांगी?

पूरे मामले पर बवाल बढ़ा तो सना मीर ने स्पष्टीकरण भी जारी किया. सना मीर ने कहा है कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेल जगत के लोगों पर बेवजह प्रेशर डाला जा रहा है. यह दुखद है कि ऐसी बातों के लिए सार्वजनिक स्तर पर सफाई देनी पड़ रही है.

It's unfortunate how things are being blown out of proportion and people in sports are being subjected to unnecessary pressure. It is sad that this requires an explanation at public level.



My comment about a Pakistan player's hometown was only meant to highlight the challenges… pic.twitter.com/G722fLj17C — Sana Mir ثناء میر (@mir_sana05) October 2, 2025

मैंने पाकिस्तान की एक खिलाड़ी के गृहनगर का जिक्र सिर्फ इसलिए किया था, ताकि यह बताया जा सके कि उसने किस तरह उस इलाके से आकर चुनौतियों का सामना किया और अपनी शानदार यात्रा तय कीर्. बतौर कमेंटेटर, खिलाड़ियों का बैकग्राउंड बताना हमारी कहानी कहने की शैली का हिस्सा है. आज मैंने दो और खिलाड़ियों के लिए भी यही किया, जो दूसरे इलाकों से आते हैं. कृपया इसे पॉल‍िट‍िकल कलर न दें.

वर्ल्ड फीड पर बतौर कमेंटेटर हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है और उनकी हिम्मत और जज्बे से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाना है. मेरे दिल में कोई बुरी भावना नहीं है और न ही किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा है . मैं वह स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही रही हूं, जहां से मैं खिलाड़ियों के बारे में जानकारी जुटाती हूं, चाहे वे पाकिस्तान से हों या किसी और देश से... मुझे एहसास है कि अब उसे अपडेट कर दिया गया है, लेकिन मैंने अपनी बात उसी जानकारी के आधार पर कही थी.

