कौन है बंगाल का वो गेंदबाज, जिसने दोनों हाथ से फेंकी गेंद, टीम इंडिया को कराई प्रैक्टिस

कोलकाता टेस्ट में मिली हार के बाद दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. लेकिन इस प्रैक्टिस में एक खास बात भी देखने को मिली है. भारतीय बल्लेबाजों को ऑफ-स्पिनर की चुनौती से निपटने में मदद के लिए एक खास स्पिनर कौशिक मैती ने प्रैक्टिस कराई.

दरअसल, 26 वर्षीय मैती ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है और राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL ट्रायल भी दिए हैं. उन्होंने वैकल्पिक अभ्यास सत्र के दौरान बेहतरीन अंदाज़ में दोनों तरह की गेंदबाजी की. यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को ऑफ-ब्रेक और दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को लेफ्ट-आर्म स्पिन.

प्रैक्टिस के बाद क्या बोले मैती

मैती ने कहा, 'यह पहली बार था जब मैं भारत के नेट्स में गेंदबाज़ी कर रहा था, हालांकि मैंने ईडन गार्डन्स में कई IPL फ्रेंचाइज़ियों के नेट्स में गेंदबाज़ी की है. आज मैंने साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और देवदत्त पडिक्कल को ऑफ-ब्रेक डाले. ध्रुव जुरेल को मैंने लेफ्ट-आर्म स्पिन की. बता दें कि कौशिक मैती फर्स्ट डिवीज़न क्लब कालीघाट के लिए खेलते हैं.

कोच से नहीं मिले कोई निर्देश

उन्होंने स्पष्ट किया कि हेड कोच गौतम गंभीर या बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्केल से कोई विशेष निर्देश नहीं मिले. मैती ने अपनी स्वाभाविक विविधताओं और स्टॉक डिलीवरी पर भरोसा किया और विश्व-स्तरीय बल्लेबाज़ों के खिलाफ गेंदबाज़ी करने का दुर्लभ मौका खूब एन्जॉय किया.

मैती जिन्होंने अब तक बंगाल के लिए आठ लिस्ट-A और तीन टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने वही गेंद डाली जिसकी मैं योजना बना रहा था. न खिलाड़ियों ने और न ही कोचों ने मुझे किसी विशेष एरिया पर गेंदबाज़ी करने को कहा. विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को गेंदबाज़ी करना एक सीखने जैसा अनुभव था.'

मैती से क्या बोले जडेजा

मैती ने बताया कि, 'जडेजा भाई ने बल्लेबाज़ी करने के बाद बताया कि मेरी नैचुरल लेंथ 4 से 5 मीटर के बीच है. उन्होंने कहा कि मुझे अपनी लेंथ एक मीटर पीछे (6 से 7 मीटर) ले जानी चाहिए और गेंद थोड़ी तेज़ रखनी चाहिए ताकि बल्लेबाज़ों को प्रतिक्रिया देने का कम समय मिले.'



