scorecardresearch
 

Feedback

कौन है बंगाल का वो गेंदबाज, जिसने दोनों हाथ से फेंकी गेंद, टीम इंडिया को कराई प्रैक्टिस

बंगाल के स्पिनर कौशिक मैती ने ईडन गार्डन्स पर भारतीय टीम के लिए अभ्यास सत्र में दोनों तरह की स्पिन ऑफ-ब्रेक और लेफ्ट-आर्म स्पिन डालकर प्रभावित किया. उन्होंने साई सुदर्शन, जडेजा, सुंदर और जुरेल जैसे खिलाड़ियों को गेंदबाज़ी की.

Advertisement
X
कौशिक मैती ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कराई प्रैक्टिस (Photo: ITG)
कौशिक मैती ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कराई प्रैक्टिस (Photo: ITG)

कोलकाता टेस्ट में मिली हार के बाद दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. लेकिन इस प्रैक्टिस में एक खास बात भी देखने को मिली है. भारतीय बल्लेबाजों को ऑफ-स्पिनर की चुनौती से निपटने में मदद के लिए एक खास स्पिनर कौशिक मैती ने प्रैक्टिस कराई.

दरअसल, 26 वर्षीय मैती ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है और राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL ट्रायल भी दिए हैं. उन्होंने वैकल्पिक अभ्यास सत्र के दौरान बेहतरीन अंदाज़ में दोनों तरह की गेंदबाजी की. यानी बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को ऑफ-ब्रेक और दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को लेफ्ट-आर्म स्पिन.

यह भी पढ़ें: अगर शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से हुए बाहर, तो चौथे नंबर पर कौन खेलेगा? ये 2 खिलाड़ी दावेदार

सम्बंधित ख़बरें

Gavaskar Backs Gambhir: Kolkata Test Loss का असली कारण 
Guwahati Test में बदली टाइमिंग: लंच से पहले Tea Break 
In Picture: Sourav Ganguly and Gautam Gambhir
'प्लेयर्स पर भरोसा करो, 3 दिन में टेस्ट..', हार के बाद कोच गंभीर को गांगुली की नसीहत 
Gautam Gambhir attending press conference
मुश्किल पिच या बल्लेबाज? कोच गंभीर ने बताया कोलकाता टेस्ट की हार का जिम्मेदार कौन 
Rishabh Pant, Dhruv Jurel
कोलकाता टेस्ट में 124 रनों का लक्ष्य हासिल कर सकेगी टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े 

प्रैक्टिस के बाद क्या बोले मैती

मैती ने कहा, 'यह पहली बार था जब मैं भारत के नेट्स में गेंदबाज़ी कर रहा था, हालांकि मैंने ईडन गार्डन्स में कई IPL फ्रेंचाइज़ियों के नेट्स में गेंदबाज़ी की है. आज मैंने साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और देवदत्त पडिक्कल को ऑफ-ब्रेक डाले. ध्रुव जुरेल को मैंने लेफ्ट-आर्म स्पिन की. बता दें कि कौशिक मैती फर्स्ट डिवीज़न क्लब कालीघाट के लिए खेलते हैं.

Advertisement

कोच से नहीं मिले कोई निर्देश

उन्होंने स्पष्ट किया कि हेड कोच गौतम गंभीर या बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्केल से कोई विशेष निर्देश नहीं मिले. मैती ने अपनी स्वाभाविक विविधताओं और स्टॉक डिलीवरी पर भरोसा किया और विश्व-स्तरीय बल्लेबाज़ों के खिलाफ गेंदबाज़ी करने का दुर्लभ मौका खूब एन्जॉय किया.

यह भी पढ़ें: शुभमन गिल को गर्दन की कौन सी दिक्कत हुई, जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा मैदान, BCCI ने बताई हर ड‍िटेल

मैती जिन्होंने अब तक बंगाल के लिए आठ लिस्ट-A और तीन टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने वही गेंद डाली जिसकी मैं योजना बना रहा था. न खिलाड़ियों ने और न ही कोचों ने मुझे किसी विशेष एरिया पर गेंदबाज़ी करने को कहा. विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को गेंदबाज़ी करना एक सीखने जैसा अनुभव था.'

मैती से क्या बोले जडेजा

मैती ने बताया कि, 'जडेजा भाई ने बल्लेबाज़ी करने के बाद बताया कि मेरी नैचुरल लेंथ 4 से 5 मीटर के बीच है. उन्होंने कहा कि मुझे अपनी लेंथ एक मीटर पीछे (6 से 7 मीटर) ले जानी चाहिए और गेंद थोड़ी तेज़ रखनी चाहिए ताकि बल्लेबाज़ों को प्रतिक्रिया देने का कम समय मिले.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement