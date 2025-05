Shreyas Iyer reaction on Quaifier 1 match: IPL 2025 के पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों आठ विकेट से करारी शिकस्त झेलने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की कमजोर बल्लेबाजी को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने 'लड़ाई हारी है, युद्ध नहीं...

मुल्लांपुर में क्वाल‍िफायर 1 मैच में RCB ने पंजाब को सिर्फ 101 रन पर 14.1 ओवर में ऑलआउट कर दिया और फिर यह आसान लक्ष्य सिर्फ 10 ओवर में हासिल कर लिया.

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि उनकी टीम IPL के पहले क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आठ विकेट से मिली हार के दौरान पिच की प्रकृति को लेकर वाकई "हैरान" दिखी.

वैसे पंजाब किंग्स को दूसरी बार IPL फाइनल में पहुंचने का मौका तब मिलेगा जब वे क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर के विजेता गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस में से किसी एक से भिड़ेंगे.

आरसीबी के पेसरों जोश हेजलवुड एंड कंपनी और लेग स्पिनर सुयश शर्मा के खिलाफ कई गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलने के कारण पंजाब की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, लेकिन श्रेयस ने अपने ऑन-फील्ड फैसलों को गलत मानने से इनकार किया.

श्रेयस ने इस दौरान मुल्लांपुर स्टेडियम की कहा- मैं अपनी निर्णयों पर शक नहीं कर रहा. हमें अपनी बल्लेबाजी पर खासतौर से ऐसी पिचों पर काम करना होगा, यहां खेले गए सभी मैचों में हमें कुछ न कुछ असमान उछाल देखने को मिला है. पर हम ऐसे बहाने नहीं दे सकते क्योंकि आखिरकार हम प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और हमें हालात के अनुसार खेलना होता है, और उसी स्तर पर प्रदर्शन करना होता है.

