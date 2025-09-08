'जब कप्तान होते हैं तो बल्लेबाजी में दम नहीं दिखता...', सूर्यकुमार यादव पर इस भारतीय दिग्गज ने उठाए सवाल

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर का मानना है कि टी20I टीम की कप्तानी करते हुए सूर्यकुमार यादव की खराब बल्लेबाज़ी फॉर्म चिंता का कारण है. रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद सूर्या को फुल-टाइम कप्तान बनाया गया, जहां उन्होंने नेतृत्व में बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है.
हालांकि, उनकी बल्लेबाज़ी पर असर पड़ा है. पिछले 14 पारियों में उन्होंने सिर्फ 258 रन बनाए हैं, औसत मात्र 18.42 रहा और केवल दो अर्धशतक लगाए हैं. जाफर ने हाल ही में सूर्या के शॉट चयन पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी फॉर्म भारत के लिए चिंता की बात है. बता दें कि एशिया कप में भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ है. 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर होनी है.
सूर्या की कप्तानी पर क्या बोले जाफर
वसीम जाफर ने कहा, 'कप्तान रहते उनका फॉर्म गिरना चिंता का विषय है. वह ज़्यादातर लेग साइड पर स्क्वायर के पीछे रन बनाने की कोशिश करते दिखे हैं. उनका शॉट चयन सही नहीं था. लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी पर काम किया है, जो IPL में साफ दिखा. उन्होंने ऑफ साइड पर भी रन बनाने शुरू किए. जब सूर्या चारों ओर शॉट खेलते हैं, तो गेंदबाज़ों के पास कोई विकल्प नहीं बचता. IPL में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि यह सिलसिला जारी रहेगा.”
सूर्या की कप्तानी पर जाफर ने कहा, 'हर सीरीज़ में उपकप्तान होता है, इसका मतलब कप्तान खतरे में नहीं है. चयनकर्ताओं ने साफ कहा है – बुमराह हर सीरीज़ नहीं खेल सकते, हार्दिक को अभी फिलहाल नहीं देखा जा रहा. ऐसे में शुभमन या फिर वापसी पर श्रेयस जैसे विकल्प हैं. बल्कि, हार्दिक, बुमराह और शुबमन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का साथ सूर्या की मदद ही करेगा. लेकिन फैसले तो सूर्या को ही लेने होंगे.”
सूर्या के लिए कड़ी परीक्षा है एशिया कप 2025
आगामी एशिया कप 2025 सूर्यकुमार यादव का बतौर कप्तान पहला मल्टी-नेशन टूर्नामेंट होगा. भारत 10 सितंबर को दुबई में UAE के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. सभी की नज़रें इस पर होंगी कि सूर्या गिल को प्लेइंग इलेवन में कैसे फिट करते हैं और संजू सैमसन को कैसे मैनेज करते हैं, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में बतौर ओपनर शानदार प्रदर्शन किया है. यह टूर्नामेंट सूर्या के लिए बल्लेबाज़ और कप्तान, दोनों रूपों में बड़ी चुनौती होगी.
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.
स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.