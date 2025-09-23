scorecardresearch
 

Feedback

'पाक‍िस्तान हर ड‍िपार्टमेंट में हारा, ऐसे तो...', भारत से करारी शिकस्त पर फूटा वसीम अकरम का गुस्सा

एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने टीम की जमकर आलोचना की. अकरम ने कहा कि भारत ने हर विभाग- बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में पाकिस्तान को पछाड़ा.

Advertisement
X
भारत के खिलाफ एक और हार...भड़के वसीम अकरम. (Photo, Getty)
भारत के खिलाफ एक और हार...भड़के वसीम अकरम. (Photo, Getty)

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. रविवार को खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. भारत की इस जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज वसीम अकरम गुस्से से आग बबूला हो गए. उन्होंने खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि पाकिस्तान टीम हर विभाग में फेल हो रही है.

अकरम ने साफ कहा कि भारत ने पिछले चार-पांच साल में पाकिस्तान को तीनों विभागों (बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग) में पूरी तरह पछाड़ दिया है. अकरम के कहा, 'हमने बीच-बीच में एक-दो मैच जीते हैं, लेकिन तस्वीर साफ है. भारत हमें लगातार हर विभाग में पछाड़ रहा है.'

यह भी पढ़ें: एशिया कप फाइनल का गणित ऐसे उलझ गया कि कल भारत की जीत की दुआ करेगा पाकिस्तान...जानें पूरा समीकरण

पूर्व दिग्गज ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर आप 10 ओवरों में 91/1 की स्थिति में हैं, तो अंतिम स्कोर कम से कम 200 होना चाहिए. मगर पाकिस्तान 20 ओवरों में केवल 171 रन ही बना पाया. अकरम ने इसे शर्मनाक करार दिया और कहा कि बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Shaheen afridi, Abhishek sharma and Shubman gill in Asia Cup Super-4 Match
अभ‍िषेक-आफरीदी से पहले कब-कब दिखी भारत-पाकिस्तान के क्रिकेटरों की 'दुश्मनी'? 
ind vs pak
PAK के लिए आज 'करो या मरो' की जंग, श्रीलंका से मिलेगी चुनौती... प्लेइंग XI में होंगे बदलाव  
Shubman gill, Haris Rauf and Abhishek Sharma Super-4 Match
कल भारत की जीत की दुआ करेगा PAK! ऐसा उलझ गया है एशिया कप का गणित 
Sahibzada Farhan, Haris rauf in IND vs PAK Super 4 Asia Cup 2025 Match
'ये नया इंड‍िया है, जो छेड़ता है...', PAK टीम की बदतमीजी पर भड़के पठान, रऊफ-फरहान की लगाई क्लास  
Pak_Complain_ICC
India से हारने के बाद फिर ICC पहुंचा Pak 

अब क्या करे पाकिस्तान..?

Advertisement

उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह दी कि उन्हें अधिक से अधिक रेड-बॉल और घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. उनके अनुसार, 'जब तक खिलाड़ी लंबा फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, वे स्पिनर्स को गेंद के हाथ से निकलते हुए पढ़ नहीं पाएंगे. छोटे फॉर्मेट में कमजोरियां छुप जाती हैं, लेकिन लंबे फॉर्मेट में तकनीक और धैर्य असली परीक्षा होती है.'
यह भी पढ़ें: अभ‍िषेक-आफरीदी इकलौते नहीं... भारत-PAK ख‍िलाड़‍ियों की 'जंग' में हर बार पड़ोस‍ियों ने मुंह की खाई

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, अकरम पाकिस्तान की गेंदबाजी रणनीति पर भी खासे खफा नजर आए. उन्होंने कहा कि जब आपके पास अच्छा स्कोर हो और आप मजबूत टीम के खिलाफ खेल रहे हों, तो आपको अपने स्टार बॉलर- जैसे शाहीन आफरीदी को शुरुआती ओवर देने चाहिए. मगर कप्तान ने अहम मौके पर अबरार अहमद को सात में से तीन ओवर डालने के लिए दे दिए और तब तक मैच हाथ से निकल चुका था.

'ऐसे में तो हार जारी रहेगी'

अकरम ने सवाल उठाया कि आखिर पाकिस्तान की टीम मैच की रणनीति क्यों नहीं बना पा रही? उन्होंने यह भी कहा कि टीम को प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने की जरूरत है, वरना हार का यह सिलसिला जारी रहेगा.

दूसरी ओर, भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा कर दिखाया कि क्यों वे दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है. 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 9 ओवर से भी कम समय में 100 रन बना लिए. ओपनर अभिषेक शर्मा ने आतिशी अंदाज में खेलते हुए मात्र 39 गेंदों पर 74 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में ताबड़तोड़ चौके-छक्के शामिल थे.

Advertisement

अभिषेक के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. वे ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने और भारत आराम से मैच जीत गया. इस जीत के बाद भारत एशिया कप 2025 में अब तक अपराजित टीम बना हुआ है. दूसरी ओर, पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं. टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए उसे अब अपने बचे सभी मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे.

वसीम अकरम के बयान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक चेतावनी की तरह हैं. उन्होंने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से साफ कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में पाकिस्तान टीम और पिछड़ जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement