scorecardresearch
 

Feedback

IND vs WI, 1st Test: मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर के उंगली में लगी चोट

भारत के ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को IND vs WI पहले टेस्ट से पहले उंगली की चोट लगी है. उन्होंने फील्डिंग ड्रिल्स मिस की और गेंदबाज़ी के दौरान असहज महसूस किया. अगर वे फिट नहीं हो पाए, तो उनकी जगह अक्षर पटेल टीम में शामिल होंगे. भारत का स्पिन विभाग तब जडेजा, कुलदीप और अक्षर पर निर्भर रहेगा.

Advertisement
X
वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले इंजर्ड हुए सुंदर.
वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले इंजर्ड हुए सुंदर.

वेस्टइंडीज के साथ पहले टेस्ट मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को मैच से पहले उंगली में चोट लगी है. सुंदर ने मंगलवार दोपहर अहमदाबाद में प्रैक्टिस सेशन के दौरान फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा नहीं लिया. ये भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में टेस्ट क्रिकेट में अपनी यादगार वापसी के बाद, तमिलनाडु के इस ऑलराउंडर ने भारत की रेड-बॉल टीम में घर और बाहर दोनों सीरीज़ में अहम भूमिका निभाई है. 

सुंदर के उंगली में लगी चोट

रिपोर्ट के अनुसार, सुंदर ने उंगली की चोट के कारण कैचिंग ड्रिल्स नहीं की. रिपोर्ट में कहा गया कि कप्तान शुभमन गिल उन्हें ड्रींक्स कार्ट पर बैठकर चोट के बारे में पूछते नजर आए. उनके टीममेट्स, जिनमें मोहम्मद सिराज, नितीश कुमार रेड्डी और रवींद्र जडेजा शामिल थे, भी उनके पास आए और चोट का जायजा लिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, सुंदर ने लंबी गेंदबाज़ी की, लेकिन असहज महसूस किया और BCCI मेडिकल स्टाफ से अपने हाथ पर अतिरिक्त टेपिंग करने को कहा.

यह भी पढ़ें: भारत Vs वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज: कोहली-रोहित-अश्विन के बाद नई शक्ल में उतरेगी टीम इंडिया

सुंदर भारत के लिए इस सीरीज़ में बेहद अहम हैं, खासकर घरेलू मैदान पर. अगर ऑलराउंडर समय पर फिट नहीं हो पाए, तो उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल करना पड़ सकता है. इस स्थिति में भारत का स्पिन विभाग जडेजा, कुलदीप और अक्षर से बनेगा.

Advertisement

सुंदर का टेस्ट करियर

* मैच: 13
* विकेट: 32 (औसत 28.46)
* रन: 752 (औसत 44.23)

भारत की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट टीम

शुभमन गिल (C), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (WK), रवींद्र जडेजा (VC), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (WK), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement