भारत Vs वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज: कोहली-रोहित-अश्विन के बाद नई शक्ल में उतरेगी टीम इंडिया

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में होगी. 7 साल बाद वेस्टइंडीज भारत में टेस्ट खेलने आ रही है. आखिरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत अक्टूबर 2018 में हुई थी. सीरीज का दूसरा मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. दोनों मुकाबले सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे.

2024 में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 0-3 की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इस नतीजे ने पूरी सीरीज की धारणा बदल दी है. भारत इस बार साबित करना चाहेगा कि वह केवल एक अपवाद था, लेकिन टीम अभी भी उस हार के प्रभाव से उबर रही है.

इसके साथ ही, टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों का संन्यास भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है- पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, लंबे समय तक टीम के नंबर 4 बल्लेबाज रहे विराट कोहली, और घरेलू टीम में पहले नाम के रूप में खेलते रहे आर. अश्विन अब टीम का हिस्सा नहीं हैं.

क्यों अहम है यह सीरीज?

यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का हिस्सा है. भारत पहले ही इंग्लैंड दौरे पर 2-2 से सीरीज ड्रॉ कर चुका है और अब उसके पास घरेलू मैदान पर अंक जुटाने का मौका होगा. भारत फिलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज छठे पायदान पर है. कैरेबियाई टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से 0-3 से हार झेली थी, जिसमें एक मैच में वे महज 27 रनों पर ऑल आउट हो गए थे.

पिछली बार भारत में क्या हुआ था?

2018 में भारत ने दोनों टेस्ट बेहद आसान अंतर से जीते (पहला मैच पारी और 272 रनों से, दूसरा 10 विकेट से) थे. वेस्टइंडीज ने भारत को आखिरी बार 2002 में टेस्ट में हराया था.

भारत की नई शक्ल-सूरत

इस बार भारतीय टीम कई दिग्गजों के बिना उतरेगी. रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन संन्यास ले चुके हैं. अश्विन की गैरहाजिरी खासतौर पर खलेगी, जिन्होंने भारत में खेले 65 टेस्ट में 383 विकेट झटके थे.

- कप्तानी की बागडोर शुभमन गिल संभालेंगे, जो इंग्लैंड में धमाकेदार बल्लेबाज़ी कर लौटे हैं.

- ऋषभ पंत चोटिल हैं, उनकी जगह ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग करेंगे.

- रवींद्र जडेजा टीम के उपकप्तान होंगे.

- स्पिन में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर पर निगाहें रहेंगी.

भारत के पास वेस्टइंडीज सीरीज के लिए जोरदार स्पिन तिकड़ी तैयार है. कुलदीप यादव को इस बार टीम में लंबा मौका मिलने की संभावना है. उन्होंने अब तक 56 विकेट लिए हैं और उनका एवरेज 22.16 का है, हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5 टेस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया था.

अक्षर पटेल इस बार टीम में होंगे और घरेलू मैचों में अपनी साबित ऑल-राउंड क्षमता के साथ अहम भूमिका निभाएंगे. वहीं, वॉशिंगटन सुंदर भी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रदर्शन दिखाकर टीम का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे.

इस पूरी तिकड़ी का नेतृत्व करेंगे रवीद्र जडेजा, जो टेस्ट क्रिकेट में अपने 15वें साल के करीब हैं और चोटिल ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में टीम के उपकप्तान होंगे.

वेस्टइंडीज की चुनौती

कैरेबियाई टीम भी बदलाव के दौर से गुजर रही है. पूर्व कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को बाहर किया गया है. अलेक अथनाजे और टैगनरीन चंद्रपॉल को स्पिन खेलने की क्षमता के कारण वापसी का मौका मिला है. कप्तान रोस्टन चेज के साथ जोमेल वॉरिकन और खारी पियरे पर स्पिन विभाग की जिम्मेदारी होगी. शाई होप की नजरें भी लंबे समय बाद मौके का फायदा उठाने पर होंगी.

सीरीज का नतीजा क्या होगा?

हालात भारत के पक्ष में हैं और 2-0 की क्लीन स्वीप सबसे संभावित नतीजा माना जा रहा है. हालांकि, न्यूजीलैंड से 2024 में 0-3 की हार ने दिखा दिया है कि घरेलू धरती पर भी भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता. वेस्टइंडीज इस नाजुक दौर में भारत को चौंकाने का सपना देखेगी.

