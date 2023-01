India vs New Zealand Series: भारतीय क्रिकेट के लिए अगले 24 घंटे अहम, कोहली-रोहित होंगे टी20 से परमानेंट बाहर!

Virat Kohli Rohit Sharma IND vs NZ Series: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगले 24 घंटे बेहद खास हैं. इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमेटी को दो बड़े फैसले करने होंगे. पहला है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगली घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन करना है. इसमें वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीमें चुनी जाएंगी.

जबकि दूसरा बड़ा फैसला टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर रहेगा. श्रीलंका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया को अपने घर में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलना है.

भारतीय टी20 स्क्वॉड में हो सकते हैं बड़े बदलाव

इन्साइडस्पोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई के अधिकारियों के हवाले से कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं. रोहित और कोहली को अब टी20 से स्थायी तौर पर बाहर किया जा सकता है. जबकि नए कप्तान का ऐलान हो सकता है. यह सब फैसले इसी साल भारत की मेजबानी में होने वाली वनडे वर्ल्ड कप और टेस्ट चैम्पियनशिप को ध्यान में रखकर लिए जाने हैं.

बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, 'दुर्भाग्य से न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उन्हें नहीं चुना जाएगा और ना ही उनके नामों पर विचार होगा. यह उन्हें बाहर निकालना या कुछ और नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि भविष्य के लिए आगे बढ़ने को लेकर बड़ा बदलाव है. आखिरकार यह सेलेक्टर्स को ही फैसला लेना है और इस बारे में बात करनी होगी.'

Nets ✅

Fan meet-ups 😃 ✅#TeamIndia skipper @ImRo45 is all geared-up for #INDvSL ODI series opener 💪🏻 @mastercardindia pic.twitter.com/o6SOrUblBg