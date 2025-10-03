scorecardresearch
 

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल, कोहली-रोहित की वापसी तय! वनडे कप्तानी पर भी होगी चर्चा

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जीता था. रोहित वनडे टीम के अब भी कप्तान हैं. हालांकि चयनकर्ता भारतीय कप्तान से वनडे कैप्टेंसी को लेकर विचार-विमर्श कर सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के चुने जाने की संभावना (Photo: AFP)
टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी समय से क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. रोहित-कोहली (ROKO) ने भारत के लिए आखिरी मुकाबला आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था. फिर दोनों दिग्गजों ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी-अपनी टीम्स का प्रतिनिधित्व किया. कोहली और रोहित ने इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. इसके बाद शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया.

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल को पहले ही अलविदा कह चुके थे. दोनों खिलाड़ियों ने 2024 में भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की थी. ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी केवल एकदिवसीय (ODI) प्रारूप के लिए ही उपलब्ध हैं. अब कोहली और रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) शनिवार (4 अक्टूबर) को वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगा. कोहली और रोहित को वनडे टीम में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है. भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर-नवंबर में होना है, जिसमें पहले तीन एकदिवसीय मैच 19 अक्टूबर से होंगे. इसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होगी.

रोहित शर्मा बने रहेंगे वनडे टीम के कप्तान?
सेलेक्शन कमेटी की बैठक में वनडे कैप्टेंसी पर भी चर्चा होगी. रोहित को वनडे टीम का कप्तान बनाए रखा जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. समझा जाता है कि चयनकर्ता इस मामले पर रोहित शर्मा से सीधे बात करने की योजना बना रहे हैं. रोहित और कोहली के अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों के वनडे सीरीज के लिए चुने जाने की उम्मीद है.

एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में वापसी होगी? चूंकि सेलेक्टर्स टी20 सीरीज के लिए 15 से ज्यादा खिलाड़ियों का चयन कर सकते हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर के अलावा यशस्वी जायसवाल की भी टी20 टीम में जगह बन सकती है. ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप टीम में जगह बनाने से चूक गए थे. चयनकर्ताओं को यह भी तय करना है कि क्या अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में लाया जाए या नहीं.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी
29 अक्टूबर- पहला T20, कैनबरा
31 अक्टूबर- दूसरा T20, मेलबर्न
2 नवंबर- तीसरा T20, होबार्ट
6 नवंबर- चौथा T20, गोल्ड कोस्ट
8 नवंबर- पांचवां T20, ब्रिस्बेन

