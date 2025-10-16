scorecardresearch
 

ऑस्ट्रेल‍िया में लैंड हुई टीम इंड‍िया, क्या नए कप्तान शुभमन ग‍िल को मिलेगा रोहित-कोहली का साथ?

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 19 अक्टूबर से शुरू होगी. नई कप्तानी में शुभमन गिल से सबकी निगाहें होंगी, जबकि रोहित-कोहली से अनुभवी प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

भारतीय टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेल‍िया पहुंच गई है (Photo: Getty)
भारतीय वनडे टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और नए कप्तान शुभमन गिल गुरुवार सुबह पर्थ पहुंच गए. टीम इंड‍िया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी. 

कोहली, रोहित और गिल के अलावा केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी भी देर से पहुंचे. हेड कोच गौतम गंभीर और बाकी कोचिंग स्टाफ बाद में टीम से  बाद में जुड़ें, क्योंकि वे बुधवार शाम दिल्ली से उड़ान भरने वाले दूसरे विमान में सवार थे. 

वनडे सीरीज रविवार से पर्थ में शुरू होगी, जिसके बाद मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी. 

इस वनडे सीरीज को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि यह रोहित और कोहली की भारत की चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीत के बाद पहली इंटरनेशनल सीरीज है. दोनों खिलाड़ियों का भविष्य इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर शुभमन गिल के वनडे कप्तान बनने के बाद. 

कोहली और रोहित पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों कम से कम 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं. गिल, जो टेस्ट टीम की कप्तानी भी संभाल रहे. उन्होंने कप्तान बनने के बाद मीडिया से बातचीत में दोनों ख‍िलाड़‍ियों का नाम लेकर बड़ा बयान दिया. 

गिल ने कहा- दोनों के पास जो अनुभव है और उन्होंने भारत के लिए जितने मैच जिताए हैं, ऐसे खिलाड़ी बहुत कम हैं. ऐसे खिलाड़ी जिनके पास इतनी स्क‍िल्स, क्वाल‍िटी और एक्सपीर‍ियंस है, वो कम म‍िलता है.  उन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ जीत के दौरान दोनों के 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने की संभावनाओं पर कहा था- “दुनिया में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके पास इतना स्किल, क्वालिटी और एक्सपर‍ियंस है. इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं. 

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI  टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल 
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी
 

 

---- समाप्त ----
