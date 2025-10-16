scorecardresearch
 

Feedback

व‍िराट कोहली के एक पोस्ट से आई मीम्स की बाढ़, पहले कटा बवाल... फ‍िर फैन्स ने लिए मजे

व‍िराट कोहली ने 16 अक्टूबर को 'एक्स' पर ऐसा पोस्ट किया, जिससे कई मतलब निकाले गए. हालांकि बाद में कोहली ने एक और पोस्ट किया जिसके बाद फैन्स ने खूब मजे लिए. सोशल मीड‍िया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. पूरा मामला एक व‍िज्ञापन से जुड़ा हुआ था.

Advertisement
X
व‍िराट कोहली ने 16 अक्टूबर को ऐसा पोस्ट क‍िया, ज‍िससे एकबारगी को हडकंप मच गया (Photo: Reuters/ File)
व‍िराट कोहली ने 16 अक्टूबर को ऐसा पोस्ट क‍िया, ज‍िससे एकबारगी को हडकंप मच गया (Photo: Reuters/ File)

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद चर्चा में आ गए. इसकी वजह बना उनका एक क्रिप्ट‍िक पोस्ट. किंग कोहली ने गुरुवार सुबह (16 अक्टूबर) को एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसे उनके क्रिकेट कमबैक, इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर और रिटायरमेंट तक से जोड़ दिया गया.

हालांकि बाद में कोहली ने एक और पोस्ट किया, जिसके बाद सामने आया कि यह एक प्रमोशन एड से जुड़ा हुआ पोस्ट था. कोहली ने पहले पोस्ट में लिखा- आप केवल तभी फेल होते हैं, जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं. किंग कोहली का यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ. फैन्स ने इसके अलग-अलग मतलब न‍िकाले. 

लेकिन फ‍िर कोहली ने इसके बाद एक और पोस्ट वीडियो के साथ शेयर किया. जहां सामने आया क‍ि यह एक कंपनी के एड का हिस्सा था. कोहली इस कंपनी को एंडोर्स करते हैं. कोहली ने इस पोस्ट में ल‍िखा- असफलता आपको वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती.

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI  टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

इसके बाद तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे लेकर मीम्स शेयर करना शुरू कर द‍िए. एक यूजर ने लिखा कि एड था, और इधर लोग ख्याली पुलाव बना रहे थे.

Advertisement

वहीं कुछ फैन्स ऐसे भी थे, ज‍िन्होंने कहा कि उनको पहले से ही मालूम था कि यह एक एड का हिस्सा होगा.

विराट कोहली इस समय टीम इंड‍िया संग ऑस्ट्रेल‍िया पहुंच चुके हैं. जहां भारतीय टीम को ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेलना है. कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलव‍िदा कह चुके हैं. वो केवल वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Dinesh Karthik On Kohli
Dinesh Karthik ने Kohli को लेकर क्या कहा? 
Shastri On Kohli and Rohit
Rohit और Kohli को Shastri ने दी सलाह! 
India's Virat Kohli (R) and Rohit Sharma
ROKO कब लेंगे ODI क्रिकेट से संन्यास? शास्त्री ने किया रिवील 
Virat Kohli
Aus के खिलाफ ODI सीरीज से पहले Kohli के पोस्ट से खलबली! 
Rohit Sharma, Shubman Gill
ऑस्ट्रेल‍िया में लैंड हुई टीम इंड‍िया, क्या नए कप्तान ग‍िल को मिलेगा RO-KO का साथ?  

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल 
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement