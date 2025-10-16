विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद चर्चा में आ गए. इसकी वजह बना उनका एक क्रिप्टिक पोस्ट. किंग कोहली ने गुरुवार सुबह (16 अक्टूबर) को एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसे उनके क्रिकेट कमबैक, इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर और रिटायरमेंट तक से जोड़ दिया गया.
हालांकि बाद में कोहली ने एक और पोस्ट किया, जिसके बाद सामने आया कि यह एक प्रमोशन एड से जुड़ा हुआ पोस्ट था. कोहली ने पहले पोस्ट में लिखा- आप केवल तभी फेल होते हैं, जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं. किंग कोहली का यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ. फैन्स ने इसके अलग-अलग मतलब निकाले.
The only time you truly fail, is when you decide to give up.— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
लेकिन फिर कोहली ने इसके बाद एक और पोस्ट वीडियो के साथ शेयर किया. जहां सामने आया कि यह एक कंपनी के एड का हिस्सा था. कोहली इस कंपनी को एंडोर्स करते हैं. कोहली ने इस पोस्ट में लिखा- असफलता आपको वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती.
ऑस्ट्रेलिया की भारत की 15 सदस्यीय ODI टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.
Failure teaches you what victory never will. @staywrogn #StayWrogn pic.twitter.com/Uinsn3vv2s— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
इसके बाद तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे लेकर मीम्स शेयर करना शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि एड था, और इधर लोग ख्याली पुलाव बना रहे थे.
Ad tha 😭— Anish (@Anishjain07) October 16, 2025
Aur idhar log khayali pulav bana reh the...
Nice trap Virat Kohli saab 😭😭 pic.twitter.com/9YH45Z22hS— Ministry Of Sarcasm (@M_OfSarcasm) October 16, 2025
Scammed more than half of Cricket twitter pic.twitter.com/kJs8Wjp26c https://t.co/Kkl6bda6gN— Mr. Fix-It (retired) (@tanmayyy_) October 16, 2025
Twitter account ko time square bana diya hai 🙂↕️ https://t.co/cuOnFms4a7— Anubhav 🫱🫲 (@afc_anubhav) October 16, 2025
वहीं कुछ फैन्स ऐसे भी थे, जिन्होंने कहा कि उनको पहले से ही मालूम था कि यह एक एड का हिस्सा होगा.
I knew it would be an ad🤣— Diksha Kandpal🇮🇳 (@DikshaKandpal8) October 16, 2025
Bang on prediction🫡 pic.twitter.com/fna2UmUVIE— Parinda 2.0🕊 (@Parinda_2) October 16, 2025
विराट कोहली इस समय टीम इंडिया संग ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. जहां भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेलना है. कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. वो केवल वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं.
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी