'ODI से संन्यास लेते, टेस्ट से नहीं...', गुवाहाटी टेस्ट में लड़खड़ाई टीम इंडिया, तो इस क्रिकेटर को आई विराट कोहली की याद

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की हालत कुछ ठीक नहीं है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली इनिंग्स में महज 201 रन बना सकी. पहली पारी के आधार पर बड़ लीड लेने के चलते साउथ अफ्रीका बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया.
गुवाहाटी टेस्ट मैच के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व स्टार श्रीवत्स गोस्वामी का एक पोस्ट सुर्खियां बटोर रहा है. गोस्वामी ने विराट कोहली को लेकर ये पोस्ट किया. गोस्वामी का मानना है कि कोहली को टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी के बाद गोस्वामी ने कहा कि कोहली का टेस्ट से अचानक रिटायरमेंट लेना भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा झटका साबित हुआ.
श्रीवत्स गोस्वामी ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'आदर्श रूप से, विराट को वनडे खेलना छोड़ देना चाहिए था और टेस्ट क्रिकेट तब तक खेलते रहना चाहिए था, जब तक उनके पास देने के लिए कुछ था. टेस्ट क्रिकेट को उनकी कमी खलती है. सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी वो ऊर्जा, भारत के लिए खेलने का प्यार और जुनून, जिससे उन्होंने टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं.'
श्रीवत्स गोस्वामी ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, 'विराट कोहली के अंडर जो जीतने की मानसिकता और जोश था, वह इस टीम में गायब है.' बता दें कि कोहली का कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार रहा. कोहली ने 68 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाली, जिसमें उसने 40 में जीत हासिल की और 17 मैचों में हार का सामना करना पड़ा.
विराट कोहली ने इस साल 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. कोहली का आखिरी टेस्ट असाइनमेंट बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 था, जहां वो सिर्फ एक शतक लगा पाए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस टेस्ट सीरीज में ज्यादातर मौकों पर कोहली ऑफ-स्टम्प के बाहर की गेंदों पर आउट हुए.
हालांकि विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में दिल्ली के लिए एक मैच खेलकर संकेत दिए थे कि वे टेस्ट खेलते रहेंगे, लेकिन मई में उन्होंने औक रोहित शर्मा न टेस्ट से रिटायरमेंट लेकर सभी को हैरान कर दिया. गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच में भारत की बल्लेबाजी शर्मनाक रही. तीसरे दिन टीम इंडिया ने सिर्फ 27 रन पर 6 विकेट गंवा दिए.