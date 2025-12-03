भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर वनडे के दौरान एक बार फ‍िर विराट कोहली की झलक पाने के लिए फैन मैदान में घुस गया. इसके बाद इस फैन को स‍िक्योर‍िटी से जुड़े लोग उसे लटकाकर और खींचकर मैदान से बाहर ले गए. घटना का वीड‍ियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पूरा माजरा टी ब्रेक के दौरान हुआ.

इससे पहले रांची में हुए वनडे के दौरान भी विराट कोहली के शतक के दौरान एक फैन मैदान में उनके पास आ गया थो और उनके पास आकर उसके पैर छू लिए. रायपुर में यह फोन कोहली के पास और उनके पैर भी छुए. वैसे रायपुर में इस मुकाबले में कोहली ने 90 गेंदों पर अपना 53वां शतक पूरा किया. उन्होंने 93 गेंदों पर 102 रन बनाए. उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के आए. वह लुंगी एनग‍िडी की गेंद पर एडेन मार्करम को कैच थमा बैठे.

A fan breached the security at Raipur to meet Virat Kohli and see how security took him out 😭 pic.twitter.com/zj75rfyJYt — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 3, 2025

वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस मुकाबले में शानदार 105 रन बनाए. हालांकि इस मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से हार मिली. अफ्रीकी टीम ने मुकाबले को 4 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से अपने नाम किया. साउथ अफ्रीकी टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो प्लेयर ऑफ द मैच एडेन मार्करम रहे ज‍िन्होंने 110 रन बनाए. जो उनका चौथा वनडे शतक रहा.

वहीं मैथ्यू ब्रीट्जके (68), डेवाल्ड ब्रेविस (54) ने म‍िड‍िल ओवर्स में अपनी बल्लेबाजी से पूरा मैच ही भारत के जबडे़ से छीन लिया. अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी मुकाबले में 46 रन बनाए.



रायपुर में फैन ने व‍िराट कोहली के पैर भी छुए (Photo: PTI)

रांची में ODI में भारत को कड़ी टक्कर देने के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में एक कदम आगे बढ़ते हुए शानदार जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है. इस जीत ने सीरीज को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां अब विशाखापट्टनम में निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा.



तो इस वजह से भारत हारा मुकाबला

रायपुर वनडे में भारत ने 358/5 का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में अफ्रीकी टीम ने 4 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से इस मुकाबले को जीता और 359 रनों का टारगेट चेज कर लिया. भारत के गेंदबाजों ने अफ्रीका के खिलाफ खूब लुटिया डुबोई. अर्शदीप सिंह सबसे किफायती साबित हुए, जिन्होंने 10 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट लिए. दूसरी ओर प्रस‍िद्ध महंगे साबित हुए और 8.2 ओवर में 85 रन देकर 2 विकेट ले पाए, हर्ष‍ित राणा ने 10 ओवर में 70 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 28 रन दिए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 7 ओवर में 41 रन द‍िए. कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 78 रन देकर 1 विकेट लिया.



