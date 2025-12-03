scorecardresearch
 
रायपुर में व‍िराट कोहली की एक झलक के लिए मैदान में घुसा फैन, स‍िक्योर‍िटी लटकाकर ले गई बाहर, VIDEO

Virat Kohli Fan Raipur: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान एक फैन स्टेडियम का सुरक्षा घेरा तोड़कर विराट कोहली से मिलने पहुंचा. रांची वनडे के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था.

रायपुर ODI में विराट कोहली के पास पहुंचा फैन, स‍िक्योर‍िटी से जुड़े लोग तुरंत मैदान से ले गए बाहर (Photo: PTI)
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर वनडे के दौरान एक बार फ‍िर विराट कोहली की झलक पाने के लिए फैन मैदान में घुस गया. इसके बाद इस फैन को स‍िक्योर‍िटी से जुड़े लोग उसे लटकाकर और खींचकर मैदान से बाहर ले गए. घटना का वीड‍ियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पूरा माजरा टी ब्रेक के दौरान हुआ. 

इससे पहले रांची में हुए वनडे के दौरान भी विराट कोहली के शतक के दौरान एक फैन मैदान में उनके पास आ गया थो और उनके पास आकर उसके पैर छू लिए. रायपुर में यह फोन कोहली के पास और उनके पैर भी छुए. वैसे रायपुर में इस मुकाबले में कोहली ने 90 गेंदों पर अपना 53वां शतक पूरा किया. उन्होंने 93 गेंदों पर 102 रन बनाए. उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के आए. वह लुंगी एनग‍िडी की गेंद पर एडेन मार्करम को कैच थमा बैठे. 

वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस मुकाबले में शानदार 105 रन बनाए. हालांकि इस मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से हार मिली. अफ्रीकी टीम ने मुकाबले को 4 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से अपने नाम किया. साउथ अफ्रीकी टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो प्लेयर ऑफ द मैच एडेन मार्करम रहे ज‍िन्होंने 110 रन बनाए. जो उनका चौथा वनडे शतक रहा.

वहीं मैथ्यू ब्रीट्जके (68), डेवाल्ड ब्रेविस (54) ने म‍िड‍िल ओवर्स में अपनी बल्लेबाजी से पूरा मैच ही भारत के जबडे़ से छीन लिया. अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी मुकाबले में 46 रन बनाए.

यह भी पढ़ें: घुटने पर बैठकर कोहली के छुए पैर, रांची में 'विराट' शतक देख मैदान में उतरा जबरा फैन, देखें VIDEO

रांची में ODI में भारत को कड़ी टक्कर देने के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में एक कदम आगे बढ़ते हुए शानदार जीत दर्ज की और तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है. इस जीत ने सीरीज को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां अब विशाखापट्टनम में निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: कोहली के 53वें शतक पर WIFE अनुष्का फ‍िदा, INSTA पोस्ट में लुटाया प्यार

तो इस वजह से भारत हारा मुकाबला
रायपुर वनडे में भारत ने 358/5 का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में अफ्रीकी टीम ने 4 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से इस मुकाबले को जीता और 359 रनों का टारगेट चेज कर लिया. भारत के गेंदबाजों ने अफ्रीका के खिलाफ खूब लुटिया डुबोई. अर्शदीप सिंह सबसे किफायती साबित हुए, जिन्होंने 10 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट लिए. दूसरी ओर प्रस‍िद्ध महंगे साबित हुए और 8.2 ओवर में 85 रन देकर 2 विकेट ले पाए,  हर्ष‍ित राणा ने 10 ओवर में 70 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 28 रन दिए, जबकि रवींद्र जडेजा ने 7 ओवर में 41 रन द‍िए. कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 78 रन देकर 1 विकेट लिया. 
 

---- समाप्त ----
