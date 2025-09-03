scorecardresearch
 

विराट कोहली ने चिन्नास्वामी में हुई भगदड़ पर 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- आपका दर्द हमारी कहानी...

विराट कोहली ने 4 जून को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी. कोहली ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का वादा किया.

विराट कोहली ने बेंगलुरु हादसे पर 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. इस दुखद हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे.यह घटना एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उस समय घटी जब RCB ने अपनी 18 साल के लंबे इंतजार के बाद IPL ट्रॉफी जीती थी. जश्न का यह पल कुछ ही क्षणों में मातम में बदल गया.

विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर RCB ने कोहली का बयान साझा किया. पूर्व कप्तान ने हादसे में जान गंवाने वालों और घायलों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने वादा किया कि टीम आगे चलकर अधिक सावधानी, सम्मान और ज़िम्मेदारी के साथ कदम उठाएगी. कोहली का यह बयान टीम की ‘RCB CARES’ पहल का हिस्सा है, जिसके तहत भविष्य में भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय किए जाएंगे.

विराट कोहली ने कहा, 'जिंदगी में आपको कभी भी ऐसे दिल तोड़ने वाले हादसों के लिए तैयार नहीं किया जाता जैसा कि 4 जून को हुआ. यह हमारे फ्रेंचाइज़ी के इतिहास का सबसे खुशहाल पल होना चाहिए था, लेकिन यह एक त्रासदी में बदल गया. मैं उन परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, और उन प्रशंसकों के लिए भी जो घायल हुए. आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे-सावधानी, सम्मान और ज़िम्मेदारी के साथ.'

इस घटना के बाद जस्टिस कुन्हा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्टेडियम का “डिज़ाइन और संरचना” बड़े पैमाने पर भीड़ के लिए “असुरक्षित” है. कमीशन ने साफ किया कि भविष्य में ऐसे आयोजनों की मेज़बानी करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम होगा. कमीशन ने इस हादसे के लिए RCB, DNA एंटरटेनमेंट और KSCA को ज़िम्मेदार ठहराया.
 

