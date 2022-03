Virat Kohli 100th Test: राहुल द्रविड़ से मिली 100वें टेस्ट की कैप, तो भावुक हुए विराट कोहली, सुनाया पुराना किस्सा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने मोहाली टेस्ट में उतरते ही इतिहास रचा है. विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं. मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने विराट कोहली का सम्मान किया, कोच राहुल द्रविड़ ने विराट को एक स्पेशल कैप सौंपी. इस दौरान विराट कोहली इमोशनल हुए और पुराना किस्सा साझा करते दिखे.



कोच राहुल द्रविड़ ने जब विराट कोहली को स्पेशल कैप सौंपी, तब विराट ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने 100वें टेस्ट की कैप अपने बचपन के हीरो से मिल रही है. मेरे पास अंडर-15 की वो तस्वीर आज भी है, जहां में आपके साथ खड़ा हूं और सिर्फ आपको ही देख रहा हूं.



विराट कोहली ने इस स्पेशल मौके पर हर किसी का शुक्रिया अदा किया. विराट कोहली ने कहा कि मेरी पत्नी यहां पर है, भाई स्टैंड्स में बैठा है और हमारी टीम यहां है, जिनके सपोर्ट के बिना ये कभी नहीं हो पाता. विराट कोहली को जब टीम इंडिया की ओर से कैप सौंपी गई, तब अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थीं.

Moments like these make you feel grateful for where you are. I guess dreams do come true #Grateful #Thankful pic.twitter.com/wk6pVLXiDR