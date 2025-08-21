scorecardresearch
 

'मेरे दादा के ल‍िए दुआ करना...', व‍िनोद कांबली की तबीयत फ‍िर खराब, भाई 'वीरू' की इमोशनल अपील VIDEO

Vinod Kambli Health: सच‍िन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त और पूर्व क्रिकेटर व‍िनोद कांबली की तबीयत ठीक नहीं हैं. उनके भाई वीरेंद्र कांबली (वीरू कांबली) ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया. उन्होंने अपने भाई की तबीयत को लेकर भावुक अपील की.

व‍िनोद कांबली की ताजा हेल्थ को लेकर उनके भाई वीरेंद्र कांबली ने खुलकर बात की (Photo:ITG)
व‍िनोद कांबली की ताजा हेल्थ को लेकर उनके भाई वीरेंद्र कांबली ने खुलकर बात की (Photo:ITG)

Virendra Kambli Brother of Vinod Kambli: सच‍िन तेंदुलकर के बालसखा विनोद कांबली की तबीयत ठीक नहीं है. उनके छोटे भाई वीरेन्द्र कांबली (वीरू कांबली) ने एक इंटरव्यू में अपने बड़े भाई विनोद कांबली के क्रिकेट करियर और उनकी मौजूदा सेहत के बारे में बात की.

वीरू ने बताया कि कैसे एक समय पर विनोद चमक-दमक और कुछ गलत आदतों में फंस गए थे, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा. इस इंटरव्यू में उन्होंने विनोद के बचपन, उनकी क्रिकेट ट्रेनिंग और मैदान पर उनके शानदार प्रदर्शन की भी यादें शेयर कीं. 

वहीं वीरेन्द्र कांबली ने उनके हेल्थ को लेकर अपडेट भी दिया है. उन्होंने बताया कि 53 साल के विनोद कांबली अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं. पिछले साल अक्टूबर में उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई थी. उस समय उन्हें यूरिनरी इंफेक्शन था.

हालांकि वे उस इंफेक्शन से ठीक हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद समस्या दोबारा बढ़ गई और दिसंबर में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. एमआरआई में उनके दिमाग में एक क्लॉट (थक्का) का जमना भी सामने आया था. डॉक्टरों की निगरानी और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई.

पूरा इंटरव्यू वीडियो में देख सकते हैं.

कहां हैं और अब कैसी है व‍िनोद कांबली की तबीयत?
नौ महीने बाद अब विनोद कांबली की सेहत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा. उनके भाई ने बताया कि उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है और उन्होंने लोगों से विनोद की जल्दी सेहत सही होने के लिए दुआ करने की अपील की है. फिलहाल कांबली बांद्रा स्थित अपने घर पर हैं, जहां वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. पर उन्हें अभी भी चलने-फिरने में परेशानी हो रही है.

वीरेंद्र ने इंटरव्यू में कहा- वो वह अभी घर पर हैं. उनकी हालत थोड़ी स्थिर है, लेकिन इलाज जारी है. उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है. ठीक होने में वक्त लगेगा. लेकिन वो एक चैम्प‍ियन हैं और वापसी जरूर करेंगे. उम्मीद है कि वो फिर से चलेंगे और दौड़ेंगे. मुझे उन पर पूरा भरोसा है. मैं चाहता हूं कि लोग उन्हें दोबारा मैदान पर दिखें. 

विनोद कांबली को क्या हुआ था? 
वीरेंद्र ने इस दौरान यह भी बताया कि कांबली का 10 दिनों तक रिहैब हुआ. उनका पूरा बॉडी चेकअप हुआ, जिसमें ब्रेन स्कैन और यूरिन टेस्ट भी शामिल था. रिपोर्ट्स ठीक आईं, कोई बड़ी समस्या नहीं थी. लेकिन क्योंकि वह चल नहीं पा रहे थे, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी.

उन्हें अभी भी बोलने में लड़खड़ाहट होती है, लेकिन हालत धीरे-धीरे बेहतर हो रही है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोग उनके लिए दुआ करें, ताकि वह जल्दी ठीक हो जाएं. उन्हें सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है.

विनोद कांबली के कितने भाई हैं? 
वीरेंद्र ने यह भी बताया कि कांबली परिवार में चार भाई हैं. विनोद कांबली, वीरेंद्र कांबली, विकास कांबली और विद्याधर. विनोद की तरह वीरेंद्र ने भी क्रिकेटर बनने का सपना देखा था, लेकिन उनका करियर आगे नहीं बढ़ सका. 

क्या चाहते थे विनोद कांबली के माता-प‍िता? 
इस इंटरव्यू में वीरेंद्र ने शेन वॉर्न के एक ओवर में 22 रन बनाने के बारे में, 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बारे में भी बात की.  वीरू ने अपने माता-पिता के बारे में भी बताया, जो हमेशा चाहते थे कि विनोद क्रिकेट में आगे बढ़ें. आज वीरू मुंबई में एक क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, जहां कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आगे चलकर बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं.

 

