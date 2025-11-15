एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही मुकाबले में गदर काटा. 14 नवंबर (शुक्रवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ आयोजित मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 32 गेंदों पर शतक जड़ा. शतक पूरा करने के बाद भी वैभव के तेवर कम नहीं हुए. उन्होंने कुल 42 गेंदों पर 144 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल रहे.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी इस इनिंग्स के दौरान 17 गेंदों पर ही फिफ्टी तक पहुंच गए थे. वैभव ने नमन धीर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 56 गेंदों पर 163 रन जोड़े. नमन ने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए. वैभव को मोहम्मद फराजुद्दीन ने अहमद तारिक के हाथों कैच कराया. देखा जाए तो वैभव का 32 गेंदों पर शतक मेन्स टी20 क्रिकेट में सबसे तेज भारतीय शतकों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गया है.

साथ ही वैभव सूर्यवंशी ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने मेन्स टी20 क्रिकेट में दो मौकों पर 35 या उससे कम गेंदों पर शतकीय पारियां खेलीं. वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया था. ये आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था.

वैभव सूर्यवंशी हालिया समय में अंडर-19 क्रिकेट में भी शानदार फॉर्म में रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में वैभव ने 3 पारियों में 133 रन बनाए थे, जिसमें पहले मुकाबले में 86 गेंदों पर जड़े गए 113 रन भी शामिल थे. वहीं इंग्लैंड दौरे पर अंडर-19 वनडे सीरीज में उन्होंने 71.00 की औसत से 355 रन बनाए. वैभव ने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू और 13 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पा लिया. फिर आईपीएल में शतक जड़ा, जिसके साथ ही वो टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए.

वैभव को कब मिलेगा सीनियर टीम में मौका?

बहुत कम उम्र से बड़े मंचों पर लगातार शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्डतोड़ पारियां यह बताती हैं कि वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बन सकते हैं. वैभव इंडिया अंडर-19 और इंडिया-ए टीम का तो हिस्सा बन चुके हैं. अब सीनियर टीम में एंट्री हो जाए, तो हैरत की बात नहीं होनी चाहिए. कम से कम टी20 इंटरनेशनल के लिए तो जरूर वैभव को भारतीय चयनकर्ता आने वाले महीनों में चुन सकते हैं. उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह चर्चा तेज हो चुकी है.

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास, 6 लिस्ट-ए और 9 टी20 मुकाबले खेले हैं. फर्स्ट क्लास मैचों में वैभव ने 17.25 की औसत और एक अर्धशतक की मदद से 207 रन बनाए हैं. वहीं लिस्ट-ए मैचों में वैभव के नाम पर 22.00 के एवरेज से 132 रन दर्ज हैं. लिस्ट-ए में वैभव ने एक अर्धशतक जड़ा है और उनका स्ट्राइक रेट 110.00 रहा है.

वहीं टी20 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने 45.44 की औसत से 409 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहे. टी20 क्रिकेट में वैभव का स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का रहा है, जो उनकी तूफानी बैटिंग को बयां करता है. वैभव घरेलू क्रिकेट में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं.

