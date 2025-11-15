scorecardresearch
 

Feedback

... तो क्या टीम इंड‍िया में मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को जल्द मौका? बवंडर पारी ने दिए बड़े संकेत

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र ही में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक रखने वाले वैभव अपनी तूफानी बैटिंग से क्रिकेट जगत में पहचान बना रहे हैं. उनकी टीम इंडिया में जल्द एंट्री हो सकती है.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ जड़ दिया तूफानी शतक. (Photo: ACC)
वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ जड़ दिया तूफानी शतक. (Photo: ACC)

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही मुकाबले में गदर काटा. 14 नवंबर (शुक्रवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ आयोजित मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 32 गेंदों पर शतक जड़ा. शतक पूरा करने के बाद भी वैभव के तेवर कम नहीं हुए. उन्होंने कुल 42 गेंदों पर 144 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल रहे.  

14 साल के वैभव सूर्यवंशी इस इनिंग्स के दौरान 17 गेंदों पर ही फिफ्टी तक पहुंच गए थे. वैभव ने नमन धीर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 56 गेंदों पर 163 रन जोड़े. नमन ने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए. वैभव को मोहम्मद फराजुद्दीन ने अहमद तारिक के हाथों कैच कराया. देखा जाए तो वैभव का 32 गेंदों पर शतक मेन्स टी20 क्रिकेट में सबसे तेज भारतीय शतकों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गया है.
यह भी पढ़ें: 35 गेंदों से भी कम में 2 T20 शतक...वैभव सूर्यवंशी ये 'महार‍िकॉर्ड' बनाने वाले इकलौते ख‍िलाड़ी, ऐसा तो पहली बार हुआ

साथ ही वैभव सूर्यवंशी ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने मेन्स टी20 क्रिकेट में दो मौकों पर 35 या उससे कम गेंदों पर शतकीय पारियां खेलीं. वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया था. ये आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था.
यह भी पढ़ें: 'छोटा बच्चा समझ कर...', बाल द‍िवस पर वैभव सूर्यवंशी की प्रचंड पारी, राजस्थान रॉयल्स का ये पोस्ट क्यों हुआ VIRAL

Advertisement

वैभव सूर्यवंशी हालिया समय में अंडर-19 क्रिकेट में भी शानदार फॉर्म में रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में वैभव ने 3 पारियों में 133 रन बनाए थे, जिसमें पहले मुकाबले में 86 गेंदों पर जड़े गए 113 रन भी शामिल थे. वहीं इंग्लैंड दौरे पर अंडर-19 वनडे सीरीज में उन्होंने 71.00 की औसत से 355 रन बनाए. वैभव ने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू और 13 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पा लिया. फिर आईपीएल में शतक जड़ा, जिसके साथ ही वो टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Suryavanshi
35 गेंदों से भी कम में 2 शतक...वैभव ये 'महार‍िकॉर्ड' बनाने वाले इकलौते ख‍िलाड़ी 
Vaibhav Suryavanshi
'छोटा बच्चा...', बाल द‍िवस पर वैभव की प्रचंड पारी, इस IPL टीम का पोस्ट क्यों हुआ VIRAL 
Vaibhav Suryavanshi
15 छक्के, 11 चौके... वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया धुआं-धुआं, 42 गेंदों में जड़े 144 रन 
Asia Cup trophy yet to return home.
इस बार मिलेगी ट्रॉफी? PAK से तकरार, एक और एशिया कप के लिए टीम इंडिया तैयार 
ACC Rising Stars tournament
इस नवंबर दो बार आमने-सामने होंगे भारत-PAK! दोहा में भिड़ंत  

वैभव को कब मिलेगा सीनियर टीम में मौका?
बहुत कम उम्र से बड़े मंचों पर लगातार शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्डतोड़ पारियां यह बताती हैं कि वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बन सकते हैं. वैभव इंडिया अंडर-19 और इंडिया-ए टीम का तो हिस्सा बन चुके हैं. अब सीनियर टीम में एंट्री हो जाए, तो हैरत की बात नहीं होनी चाहिए. कम से कम टी20 इंटरनेशनल के लिए तो जरूर वैभव को भारतीय चयनकर्ता आने वाले महीनों में चुन सकते हैं. उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह चर्चा तेज हो चुकी है.

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास, 6 लिस्ट-ए और 9 टी20 मुकाबले खेले हैं. फर्स्ट क्लास मैचों में वैभव ने 17.25 की औसत और एक अर्धशतक की मदद से 207 रन बनाए हैं. वहीं लिस्ट-ए मैचों में वैभव के नाम पर 22.00 के एवरेज से 132 रन दर्ज हैं. लिस्ट-ए में वैभव ने एक अर्धशतक जड़ा है और उनका स्ट्राइक रेट 110.00 रहा है.

Advertisement

वहीं टी20 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने 45.44 की औसत से 409 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहे. टी20 क्रिकेट में वैभव का स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का रहा है, जो उनकी तूफानी बैटिंग को बयां करता है. वैभव घरेलू क्रिकेट में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement