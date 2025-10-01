8 छक्के, 9 चौके और 78 बॉल में सेंचुरी... वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में फिर उड़ाया गर्दा

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कमाल की लय में हैं. बुधवार को ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में खेले जा रहे पहले भारत अंडर-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 युवा टेस्ट के दूसरे दिन वैभव सूर्यवंशी ने केवल 78 गेंदों में शतक ठोककर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

ओपनिंग करते हुए सूर्यवंशी ने भारत की पारी को मज़बूती दी. ऑस्ट्रेलिया को पहले दिन 243 पर समेटने के बाद, उन्होंने 86 गेंदों पर 113 रन (9 चौके, 8 छक्के) बनाए. सूर्यवंशी ने लगातार दो गेंदों पर एक छक्का और चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. वहीं, इस मुकाबले में वेदांत त्रिवेदी ने भी 140 रनों की पारी खेली.

उनका यह 78 गेंदों का शतक युवा टेस्ट इतिहास में दूसरा सबसे तेज़ शतक है. उनसे आगे केवल उनके कप्तान आयुष म्हात्रे हैं, जिन्होंने इसी साल जुलाई में इंग्लैंड U19 के खिलाफ सिर्फ 64 गेंदों में शतक जड़ा था.

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे तेज़ शतक

14 वर्षीय सूर्यवंशी का यह शतक ऑस्ट्रेलियाई सरज़मीं पर युवा टेस्ट में अब तक का सबसे तेज़ शतक है. पिछला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के लियम ब्लैकफोर्ड के नाम था, जिन्होंने जनवरी 2023 में इंग्लैंड U19 के खिलाफ 124 गेंदों में शतक जड़ा था.

सिर्फ 14 साल 188 दिन की उम्र में सूर्यवंशी ऑस्ट्रेलिया में युवा टेस्ट शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ भी बन गए हैं.

वैभव के नाम दर्ज हैं ये रिकॉर्ड



इस साल जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर सूर्यवंशी पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे, जिन्होंने 15 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही युवा टेस्ट में अर्धशतक लगाया और विकेट भी लिया. उन्होंने बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज़ का रिकॉर्ड (15 साल 167 दिन) तोड़ा.

इसी साल आईपीएल में उन्होंने केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड बनाया था. यह लीग इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक भी है.



