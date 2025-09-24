टीम इंडिया की अंडर-19 टीम ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को 51 रनों से हरा दिया. यह भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी जीत रही.
इस तरह अब भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है. अब तीसरा मुकाबला 26 सितंबर को होगा. इस मुकाबले में वैभव ने छक्कों का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.
1st Youth ODI: 38(22) ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) September 24, 2025
2nd Youth ODI: 70(68) 💥#VaibhavSooryavanshi on a roll in Australia! 🔥
AUS U19 🆚 IND U19 ▶️ 2nd Youth ODI LIVE NOW 👉 https://t.co/r2WyBdziXL pic.twitter.com/sVayk3rGoF
ब्रिस्बेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए, जिसके जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम 47.2 ओवर में 249 रन पर ढेर हो गई.
इस मुकाबले मं भारतीय टीम की ओर से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर आकर्षक पारी खेली. वैभव ने 68 गेंदों पर 70 रन बनाए. इसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल रहे.
Vaibhav Suryavanshi has announced himself with a brilliant knock for India's U19 side in Brisbane.— cricket.com.au (@cricketcomau) September 24, 2025
Highlights: https://t.co/P8GbStFmN7 pic.twitter.com/ccGVbiw0zQ
इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने YODI (युवा वनडे) क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने कुल 41 छक्के लगाकर उन्मुक्त चंद के 38 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. वैभव सूर्यवंशी यश देशमुख की गेंद पर आर्यन शर्मा के हाथों लपके गए. यानी वैभव का कैच भी भारतवंशी ने पकड़ा और उनको आउट भी भारतवंशी खिलाड़ी ने किया.
वहीं वैभव के अलावा इस मुकाबले में विहान मल्होत्रा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 74 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 70 रन बनाए, वहीं अभिज्ञान कुंडू ने भी तेज पारी खेलते हुए 64 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 71 रन बनाए, हालांकि वह रन आउट हो गए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से विल र्ब्योम सबसे सबसे गेंदबा रहे और उन्होंने 3 विकेट झटके. वहीं यश देशमुख को 2 सफलताएं मिलीं.
वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेडन ड्रेपर ने शानदार शतक जड़ते हुए 72 गेंदों पर 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 107 रनों की लाजवाब पारी खेली, लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों से ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया. आर्यन शर्मा ने 44 गेंदों पर 38 रन बनाए. वहीं भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे बल्लेबाजी में तो खाता नहीं खोल पाए, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके.