scorecardresearch
 

Feedback

6,6,6,6,6,6... वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेल‍िया को धो डाला, बना डाला छक्कों का महार‍िकॉर्ड, कंगारू चारों खानों च‍ित

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेल‍िया की अंडर 19 टीम को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में एक बार फ‍िर पटखनी दी. 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अब 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है. वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेल‍िया की अंडर-19 टीम के ख‍िलाफ शानदार 6 छक्के जड़े (Photo: AFP)
वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेल‍िया की अंडर-19 टीम के ख‍िलाफ शानदार 6 छक्के जड़े (Photo: AFP)

टीम इंड‍िया की अंडर-19 टीम ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में ऑस्ट्रेल‍िया की अंडर-19 टीम को 51 रनों से हरा दिया. यह भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी जीत रही.

इस तरह अब भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है. अब तीसरा मुकाबला 26 स‍ितंबर को होगा.  इस मुकाबले में वैभव ने छक्कों का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

ब्रिस्बेन के ऐत‍िहास‍िक गाबा मैदान में इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए, जिसके जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम 47.2 ओवर में 249 रन पर ढेर हो गई.

इस  मुकाबले मं भारतीय टीम की ओर से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फ‍िर आकर्षक पारी खेली. वैभव ने 68 गेंदों पर 70 रन बनाए. इसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. 

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Suryavanshi and Abhigyan Kundu
सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग... गाबा में एक बार फिर टूटा कंगारुओं का घमंड, कुंडू छाए 
Nitish On Vaibhav
Nitish Rana ने Vaibhav Suryavanshi के उम्र पर कसा तंज! 
Vaibhav Suryavanshi in Pro Kabaddi League 2025
वैभव सूर्यवंशी ने अब कबड्डी के मैदान में दिखाया दम, चौके-छक्के भी मारे, VIDEO  
Shreekant On Vaibhav
Krishnamachari Srikkanth ने की Vaibhav की वकालत! 
Sanju On Vaibhav
Sanju Samson ने Vaibhav की जमकर तारीफ की! 

इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने YODI (युवा वनडे) क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने कुल 41 छक्के लगाकर उन्मुक्त चंद के 38 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. वैभव सूर्यवंशी यश देशमुख की गेंद पर आर्यन शर्मा के हाथों लपके गए. यानी वैभव का कैच भी भारतवंशी ने पकड़ा और उनको आउट भी भारतवंशी ख‍िलाड़ी ने किया. 

Advertisement

वहीं वैभव के अलावा इस मुकाबले में विहान मल्होत्रा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 74 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 70 रन बनाए, वहीं अभिज्ञान कुंडू ने भी तेज पारी खेलते हुए 64 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 71 रन बनाए, हालांकि वह रन आउट हो गए. ऑस्ट्रेल‍िया की ओर से व‍िल र्ब्योम सबसे सबसे गेंदबा रहे और उन्होंने 3 विकेट झटके. वहीं यश देशमुख को 2 सफलताएं मिलीं. 

वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेडन ड्रेपर ने शानदार शतक जड़ते हुए 72 गेंदों पर 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 107 रनों की लाजवाब पारी खेली, लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों से ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया. आर्यन शर्मा ने 44 गेंदों पर 38 रन बनाए. वहीं भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे बल्लेबाजी में तो खाता नहीं खोल पाए, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement