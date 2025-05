Vaibhav Suryavanshi: हर पांचवीं गेंद पर छक्का, 200+ का स्ट्राइक रेट... वैभव सूर्यवंशी ने 7 मैचों में वो कर दिखाया, जो कई सूरमा ना कर सके

Vaibhav Suryavanshi IPL 2025: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के ल‍िए इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 का यह सीजन यादगार रहा. उन्होंने महज 7 मुकाबलों में वो काम कर दिखाया, जो बड़े-बड़े सूरमा नहीं कर पाए थे.

Vaibhav Suryavanshi during IPL 2025 match between Chennai Super Kings and Rajasthan Royals at New Delhi (PTI)