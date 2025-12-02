Vaibhav Suryavanshi SMAT century: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने फ‍िर गर्दा उड़ा दिया है. वैभव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में महाराष्ट्र के खिलाफ मुकाबले में शतक ठोक दिया. उन्होंने 58 गेंद में करियर का तीसरा टी20 शतक पूरा किया.

वैभव ने 61 गेंद में सात छक्कों और 7 चौकों की मदद से 108 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी पारी से बिहार ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पृथ्वी शॉ की कप्तानी वाली महाराष्ट्र टीम के सामने तीन विकेट पर 176 का स्कोर बनाया.

सूर्यवंशी इस शतक के साथ दुनिया के पहले टीनेजर (किशोर) बन गए, जिन्होंने 14 की उम्र में तीन टी20 शतक जड़े हों. उन्होंने अभी महज 16 ही टी20 मैच खेले हैं. वैभव ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाया. इसके साथ ही वैभव ने अपने करियर में एक और उपलब्धि जोड़ दी है. वह सिर्फ 14 साल 250 दिन की उम्र में SMAT में शतक लगाने वाले सबसे युवा बैटर भी बन गए.

इस फॉर्मेट मे बिहार के लिए यह उनका पांचवां ही मैच था. वैभव ने इससे पहले आईपीएल 2025 में शतक लगाकर कमाल किया था. फिर एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ भी शतक बनाया था. इस मुकाबले में 144 रन उनके बल्ले से आए थे जो टी20 फॉर्मेट में उनका हाइएस्ट स्कोर है.

🚨 Record Alert 🚨



Another feather in the cap for Vaibhav Sooryavanshi who becomes the youngest batter to score a century in #SMAT at the age of 14 years and 250 days 🫡



He achieved the feat with a scintillating 1⃣0⃣8⃣*(61) for Bihar against Maharashtra in Kolkata👏



Scorecard… pic.twitter.com/UFGqPg1vmm — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 2, 2025

वैभव का सबसे स्लो टी20 शतक कौन सा है?

वैसे यह वैभव का यह सबसे धीमी शतक रहा. उन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में यूएई के खिलाफ 32 गेंद में ही सैकड़ा पूरा कर लिया. यह संयुक्त रूप से भारतीय बल्लेबाजों में तीसरा सबसे तेज शतक रहा. तब कतर में आयोजित राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दौरान वैभव को पहली बार इंडिया A कैप मिली थी. उस पारी में वैभव क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को चुनौती देने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो अंततः 42 गेंदों पर 144 रन बनाकर 13वें ओवर में आउट हुएः उनकी पारी में 15 छक्के और 11 चौके शामिल थे़ यानी 42 में से 26 गेंदों पर बाउंड्री लगी, जिनमें से कई तो स्टेडियम से बाहर तक गईंः

दरअसल, उनके 144 में से 134 रन (93.05%) बाउंड्री से आए, और T20 मैच में चौकों-छक्कों से इतने रन बनाना इतिहास में सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने इससे बेहतर किया हैः इसी दौरान 14 वर्षीय सूर्यवंशी दुनिया के ऐसे इकलौते बल्लेबाज बने, जिन्होंने 35 गेंदों या उससे कम में दो T20 शतक लगाए हों, वैभव ने इससे पहले आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 35 गेंद में सेंचुरी कंपलीट की थी.

पूरे 20 ओवर रही वैभव की बल्लेबाजी

महाराष्ट्र के खिलाफ मुकाबले में सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की. उनके अलावा बाकी बल्लेबाज तेजी से रन नहीं जुटा पाए जिससे बिहार की टीम 200 रन तक नहीं पहुंच सकी. सूर्यवंशी के बाद आकाश राज 26 रन के साथ हाइएस्ट स्कोरर रहे. वैभव ने राजवर्धन हंगरगेकर, जलज सक्सेना, अर्शिन कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के सामने यह शतक ठोका.

This 💯 thing is becoming a habit now! 💗



Proud of you, Vaibhav 👏 pic.twitter.com/vodFJVlOlI — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 2, 2025

रोचक बात यह है कि वैभव के कर‍ियर की 16 पारियों में सूर्यवंशी के तीनों T20 शतक तीन अलग-अलग टीमों के लिए आए हैं. उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत को तब चौंका दिया, जब उन्होंने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में तूफा शतक जड़ दिया था. इस पारी के साथ वह लीग के इतिहास में सबसे तेज भारतीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे.

किशोरावस्था में सबसे अधिक T20 शतक

3 – वैभव सूर्यवंशी (16 पारियां)*

2 – गुस्ताव मैकियॉन (11 पारियां)

2 – आयुष म्हात्रे (10 पारियां)

Maiden SMAT fifty for Vaibhav 🔥💗 pic.twitter.com/sgQYaYTrF8 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 2, 2025

वैभव के नाम हैं ये भी कीर्तिमान

वैभव ने IPL 2025 ऑक्शन में इतिहास रचा, जब 13 साल की उम्र में वे IPL कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था.

इससे पहले वह भारत अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके थे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ चार दिवसीय मैच में 58 गेंदों पर शतक लगाया था, वह ACC अंडर-19 एशिया कप 2024 के फाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने 44 की औसत से 176 रन बनाए थे.

सूर्यवंशी के नाम एक ट्रिपल सेंचुरी (नाबाद 332 रन) भी दर्ज है, जो उन्होंने बिहार के अंडर-19 रंधीर वर्मा टूर्नामेंट में बनाई थी.

